Трамп назвал "лузером" спортсмена, который сказал, что ему "непросто" представлять США на Олимпиаде

На пресс-конференции в Италии американский спортсмен Хантер Гесс поделился смешанными чувствами относительно ситуации в США. Эти слова впоследствии вызвали жесткую реакцию со стороны Дональда Трампа.

Президент США выступил с критикой в адрес американского спортсмена Хантера Гесса после его заявлений накануне Олимпийских игр в Италии. Атлет отметил, что не чувствует себя представителем всего, что сейчас происходит в США, сообщает Reuters.

Какие детали ситуации между Дональтом Трампом и Хантером Хессом?

Американский лыжник-фристайлист во время пресс-конференции в Милане 6 февраля заявил, что не поддерживает всех процессов, которые сейчас происходят в США, и подчеркнул: ношение национального флага не означает представительства всего, что происходит в стране.

Дональд Трамп отреагировал на заявления спортсмена в своей соцсети Truth Social, где выступил с жесткой критикой в адрес Хантера Гесса. Президент отметил, что ему трудно поддерживать таких людей, и поставил под сомнение целесообразность участия лыжника в олимпийской команде США.

На фоне Олимпийских игр в Италии обострилось политическое напряжение. Причинами стали присутствие сотрудников Миграционной и таможенной службы США, а также визит вице-президента США Джей Ди Венса, которого зрители освистали на церемонии открытия.

На Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо, 7 февраля разыграли несколько золотых медалей в различных видах спорта:

У скоростном спуске среди мужчин первым чемпионом стал швейцарский лыжник Франсуа фон Аллмэн .

У конькобежном спорте на дистанции 3000 м среди женщин золото завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида , подарив своей стране первую победу на этих Играх.

У лыжных гонках, скиатлон среди женщин , золотую медаль завоевала шведка Фрида Карлссон .

У прыжках с трамплина среди женщин победу одержала норвежка Анна Одине Стрем, а в сноуборде, биг-эйр среди мужчин золото получил японский спортсмен Кира Кимура.

Украину в соревнованиях представлял Дмитрий Шепюк, который стартовал под 35-м номером и финишировал 33-м, опередив нескольких соперников, в частности ирландца Кормака Комерфорда.