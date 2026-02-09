Президент США виступив із критикою на адресу американського спортсмена Гантера Гесса після його заяв напередодні Олімпійських ігор в Італії. Атлет зазначив, що не відчуває себе представником усього, що нині відбувається в США, повідомляє Reuters.

Дивіться також Зимові Олімпійські ігри-2026: розклад подій дня за участю українських атлетів

Які деталі ситуації між Дональтом Трампом та Гантером Гессом?

Американський лижник-фрістайліст під час пресконференції в Мілані 6 лютого заявив, що не підтримує всіх процесів, які нині відбуваються у США, і наголосив: носіння національного прапора не означає представництва всього, що відбувається в країні.

Дональд Трамп відреагував на заяви спортсмена у своїй соцмережі Truth Social, де виступив із жорсткою критикою на адресу Гантера Гесса. Президент зазначив, що йому важко підтримувати таких людей, і поставив під сумнів доцільність участі лижника в олімпійській команді США.

На тлі Олімпійських ігор в Італії загострилося політичне напруження. Причинами стали присутність співробітників Міграційної та митної служби США, а також візит віцепрезидента США Джей Ді Венса, якого глядачі освистали на церемонії відкриття.

Про перші результати на Олімпіаді-2026

На Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії, що проходять у Мілані та Кортіна‑д'Ампеццо, 7 лютого розіграли кілька золотих медалей у різних видах спорту:

У швидкісному спуску серед чоловіків першим чемпіоном став швейцарський лижник Франйо фон Аллмен .

У ковзанярському спорті на дистанції 3000 м серед жінок золото здобула італійка Франческа Лоллобріджіда , подарувавши своїй країні першу перемогу на цих Іграх.

У лижних перегонах, скіатлон серед жінок , золоту медаль виборола шведка Фріда Карлссон .

У стрибках з трампліна серед жінок перемогу здобула норвежка Анна Одіне Стрем, а у сноуборді, біг-ейр серед чоловіків золото отримав японський спортсмен Кіра Кімура.

На Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії першим чемпіоном став швейцарський лижник Франйо фон Аллмен, який переміг у швидкісному спуску. Довжина траси складала близько 3400 метрів із перепадом висот у 1 км, і це були дебютні Олімпійські ігри для швейцарця.

Україну у змаганнях представляв Дмитро Шеп'юк, який стартував під 35‑м номером і фінішував 33‑ім, випередивши кількох суперників, зокрема ірландця Кормака Комерфорда.