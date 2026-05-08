После развода экс-супруга Кличко неожиданно обратилась к боксеру

Украинский боксер Владимир Кличко был женат на Хейден Панеттьери, в браке с которой у них родилась дочь, после чего пара развелась. Американская актриса впервые за долгое время откровенно поделилась, как сейчас происходит ее общение с бывшим мужем и их общей дочерью Каей-Евдокией.

Несмотря на сложный разрыв и личные трудности актрисы, бывшие супруги сумели сохранить здоровую коммуникацию. Об этом сообщает ENEWS.

Какие отношения Кличко с Панеттьери?

Гейден отметила, что между ней и Владимиром до сих пор существует прочная связь, которая зародилась еще в начале их знакомства.

Я очень благодарна Владимиру. Мы очень близки и имеем глубокую дружбу еще с того времени, как познакомились, когда мне было 19. То, что мы не вместе, не означает отсутствие любви,

– поделилась она.

По словам актрисы, такой формат отношений является важным примером для их ребенка, который показывает, что даже после завершения романтического этапа родители могут оставаться в здоровых отношениях.

Гейден называет девочку "невероятным подарком". Кая растет в хорошем окружении и демонстрирует сильный характер.

Кто такая Хейден Панеттьери?

Пара была вместе почти десять лет с перерывами и развелась в 2018 году. Несмотря на то, что они обручились в 2013 году, официально брак так и не заключили.

У них есть дочь Кая-Евдокия, которая родилась в 2014 году. Сейчас она живет с отцом, поскольку Гейден ранее отказалась от опеки из-за борьбы с зависимостями.

Актриса открыто рассказывает о долговременной борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, начавшейся после тяжелой послеродовой депрессии, и прошла несколько курсов реабилитации.

Накануне выхода своей книги "This Is Me: A Reckoning" 36-летняя актриса в интервью Us Weekly заявила о своей бисексуальности.

