Фьюри назвал, кто может победить Усика: выбор шокирует
- Британский боксер Хьюи Фьюри считает, что только он может победить Александра Усика, и не видит других возможных претендентов.
- Александр Усик имеет 24 победных боя на профи-ринге, включая победу над Даниэлем Дюбуа в 2025 году, и готовится к прощальному бою.
Британский боксер Хьюи Фьюри предположил, кто из бойцов мог бы остановить Александра Усика. 31-летний боксер сделал смелый прогноз на самого себя.
Чемпион Великобритании в тяжелом весе уверен в своей победе над Александром Усиком. Хьюи Фьюри в интервью Boxing King Media также предположил, может ли кто-то победить непобедимого украинца кроме него, сообщает 24 Канал.
Кто может победить Усика?
Фьюри самоуверенно рассказал, что пока нет ни одного другого боксера, кроме этого, который бы мог остановить победное шествие чемпиона из Украины.
Я так не думаю. Нет, не могу вспомнить никого, кто мог бы его победить,
– ответил Фьюри.
К слову. Александр Усик провел на профи-ринге 24 победных боя подряд (15 – нокаутом). Летом 2025-го украинец одолел в реванше Даниэля Дюбуа. Впереди у украинца прощальный поединок.
Напомним, что ранее российский боксер Мурат Гассиев заявил, что любой боксер из топ-10 или топ-20 мирового рейтинга может нанести поражение Усику, если удастся нанести мощный удар.
Напомним, что впереди у Александра прощальный бой в профессионалах. Джозеф Паркер рассказал секрет успеха Усика, который в свои 38 лет продолжает побеждать на самом высоком уровне. Комментарий новозеландца цитировало издание Sky Sports.
Кто такой Хьюи Фьюри?
- 31-летний британский боксер, который в 2018-м стал национальным чемпионом. А перед этим (в 2017-м) боролся за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
- Имеет за своей спиной 33 боя – 30 побед (16 – нокаутом) при 3-х поражениях (данные BoxRec). Проигрывал Джозефу Паркеру, Кубрату Пулеву и Александру Поветкину.
- Последний раз выходил в ринг в апреле 2025-го, когда в 5-м раунде победил нокаутом Дэна Гарбера.