Немецкий пилот сотворил сенсацию: дочь гонщика сверхэмоционально отреагировала на победу отца

В воскресенье, 6 июля, в Великобритании состоялся очередной этап Формулы-1 в 2025 году. Гонка на легендарном автодроме Свильверстоун завершилась сенсацией.

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг заехал на дебютный подиум в своей карьере. Дочь пилота сверхэмоционально отреагировала на победу своего отца в гонках, сообщает 24 канал.

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Трогательная реакция дочери Хюлькенберга

Нико Хюлькенберг впервые за 239 гонок смог финишировать в первой тройке. Триумф немецкого гонщика Sauber вызвал большую волну радости в автоспортивном сообществе.

Дочь Хюлькенберга наблюдала за тем, как отец поднимается на подиум перед экраном телевизора. Девочка не сдержала эмоции и радостно кричала, глядя на победу самого близкого для нее человека.

Реакция дочери Хюлькенберга на победу отца: смотрите видео

Отметим, что немецкий пилот Нико Хюлькенберг через три недели выступит на Гран-при в Бельгии. Гонки состоятся в конце июля в Спа-Франкоршам.

Ранее сообщали, о том, что недавно произошла жесткая авария во время гонок Формулы-2 в Австрии. Во время заезда столкнулись сразу три гонщика.