Инцидент произошел на четвертом круге гонки. Три гонщика столкнулись во время заезда, что повлекло масштабную аварию, сообщает 24 канал со ссылкой на Formula Scout.

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Почему произошла ужасная авария на Гран-при в Австрии

Сами Мегетуниф пытался обогнать Арвида Линдблада с внутренней стороны. Однако во время маневра правое колесо пилота Campos Racing задело болид пилота Trident Мегетунифа.

В результате болид Мегетунифа поднялся в воздухе и пролетел над автомобилями Арвида Лиднблада, а также пилота Люка Браунинга из команды Hitech TGR.

Авария на Гран-при в Австрии: смотрите видео

Болид Сами Мегетунифа остался перевернутым. Пилот команды Trident не получил повреждений и оперативно вышел на связь, предупредив, что с ним все в порядке.

Организаторы сразу остановили гонку из-за аварии, вывесив красные флаги. После рестарта гонку выиграл Пепе Марти, напарник Линдбала из команды Campos Racing.

Ранее сообщали, что Джек Дуэн попал в серьёзную аварию во время Гран-при в Японии. Пилот Альпин обошелся без переломов, лишь легкие ушибы.