Три удаления и три пенальти: Шахтер драматично вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Последний представитель Украины в еврокубках завершил свои выступления. Подопечные Алексея Белика ничего не смогли противопоставить сверстникам из немецкого Хоффенхайма.
Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 5:1
Голы: Дагдевирен, 5, Онос, 44, (пен.), Михелер, 55, (пен.), Валинг, 82, 90+4, (пен.) – Сметана, 74
Во вторник, 11 февраля, состоялся матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА между командами Хоффенхайм и Шахтер. Противостояние завершилось в пользу представителя Германии, пишет 24 Канал.
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Разгромное поражение Шахтера в Германии
"Горняки" не справились со сверстниками из Хоффенхайма. Дончане пропустили пять мячей от соперника, в том числе три – с пенальти.
Более того, Шахтер доигрывал поединок вдевятером. Красные карточки получили Ярослав Милокост, Александр Башмарин и Виктор Цуканов.
Юные "горняки" сподобились лишь на гол престижа. Результативным ударом на 74-й минуте отметился вышедший во втором тайме Денис Сметана.
В итоге игра завершилась со счетом 5:1 в пользу Хоффенхайма.
Ранее турнир Юношеской лиги УЕФА покинули киевские динамовцы. Подопечные Игоря Костюка не удержали победный счет и уступили по пенальти итальянской Аталанте.