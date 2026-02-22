Сокол одержал десятую победу подряд и досрочно выиграл регулярный чемпионат
- Сокол победил Одесчину со счетом 4:0, одержав десятую победу подряд и досрочно выиграв регулярный чемпионат.
- Сокол имеет 65 очков, опережая Кременчуг на 12 очков, и в первом раунде плей-офф встретится с Одесчиной или Штормом.
В воскресенье, 22 февраля, состоялся очередной поединок регулярного чемпионата Украины по хоккею. В этом матче киевский Сокол уверенно победил команду Одесчина.
Столичный клуб на домашнем льду уверенно одолел соперника со счетом 4:0, доведя свою победную серию до десяти матчей. Этот результат обеспечил Соколу первое место в регулярном чемпионате, сообщает 24 канал.
Как хоккейный клуб Сокол победил в матче?
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мазур, Тимченко, Чердак и Захаров – хоккеисты последовательно пробивали оборону соперника в каждом из трех периодов.
Благодаря этой победе Сокол уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 65 очков, тогда как одесская команда продолжает занимать третью позицию.
Столичная команда опережает действующего чемпиона Кременчуг на 12 очков за три матча до завершения регулярного сезона.
В первом раунде плей-офф Сокол встретится с Одесчиной или Штормом, сообщает Федерация хоккея Украины.
Турнирная таблица чемпионата Украины по хоккею/скриншот с Flashscore
Что известно о чемпионате Украины по хоккею?
- В чемпионате сезона 2025/2026 10 октября сообщили об изменении участников: вместо Киев Кэпиталз, который выступает в Латвийской хоккейной лиге, в украинском чемпионате будет играть фарм-клуб киевлян – Льдинка Кэпиталз.
- Действующим чемпионом сезона 2024/2025 является ХК Кременчуг.