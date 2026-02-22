Столичний клуб на домашньому льоду впевнено здолав суперника з рахунком 4:0, довівши свою переможну серію до десяти матчів. Цей результат забезпечив Соколу перше місце в регулярному чемпіонаті, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Скандал в українському хокеї: Крижинка зупиняє участь у чемпіонаті через дії Федерації

Як хокейний клуб Сокіл переміг у матчі?

У складі переможців закинутими шайбами відзначилися Мазур, Тимченко, Чердак і Захаров – хокеїсти послідовно пробивали оборону суперника в кожному з трьох періодів.

Завдяки цій звитязі Сокіл упевнено очолює турнірну таблицю, маючи в активі 65 очок, тоді як одеська команда продовжує посідати третю позицію.

Столична команда випереджає чинного чемпіона Кременчук на 12 очок за три матчі до завершення регулярного сезону.

У першому раунді плей-оф Сокіл зустрінеться з Одещиною або Штормом, повідомляє Федерація хокею України.

Турнірна таблиця чемпіонату України з хокею/скріншот з Flashscore

Що відомо про чемпіонат України з хокею?