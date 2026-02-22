Столичний клуб на домашньому льоду впевнено здолав суперника з рахунком 4:0, довівши свою переможну серію до десяти матчів. Цей результат забезпечив Соколу перше місце в регулярному чемпіонаті, повідомляє 24 канал.
Як хокейний клуб Сокіл переміг у матчі?
У складі переможців закинутими шайбами відзначилися Мазур, Тимченко, Чердак і Захаров – хокеїсти послідовно пробивали оборону суперника в кожному з трьох періодів.
Завдяки цій звитязі Сокіл упевнено очолює турнірну таблицю, маючи в активі 65 очок, тоді як одеська команда продовжує посідати третю позицію.
Столична команда випереджає чинного чемпіона Кременчук на 12 очок за три матчі до завершення регулярного сезону.
У першому раунді плей-оф Сокіл зустрінеться з Одещиною або Штормом, повідомляє Федерація хокею України.
Турнірна таблиця чемпіонату України з хокею/скріншот з Flashscore
Що відомо про чемпіонат України з хокею?
- У чемпіонаті сезону 2025/2026 10 жовтня повідомили про зміну учасників: замість Київ Кепіталз, який виступає у Латвійській хокейній лізі, в українському чемпіонаті гратиме фарм-клуб киян – Крижинка Кепіталз.
- Чинним чемпіоном сезону 2024/2025 є ХК Кременчук.