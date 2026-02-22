Столичный клуб на домашнем льду уверенно одолел соперника со счетом 4:0, доведя свою победную серию до десяти матчей. Этот результат обеспечил Соколу первое место в регулярном чемпионате, сообщает 24 канал.

Смотрите также Скандал в украинском хоккее: Льдинка останавливает участие в чемпионате из-за действий Федерации

Как хоккейный клуб Сокол победил в матче?

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мазур, Тимченко, Чердак и Захаров – хоккеисты последовательно пробивали оборону соперника в каждом из трех периодов.

Благодаря этой победе Сокол уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 65 очков, тогда как одесская команда продолжает занимать третью позицию.

Столичная команда опережает действующего чемпиона Кременчуг на 12 очков за три матча до завершения регулярного сезона.

В первом раунде плей-офф Сокол встретится с Одесчиной или Штормом, сообщает Федерация хоккея Украины.

Турнирная таблица чемпионата Украины по хоккею/скриншот с Flashscore

Что известно о чемпионате Украины по хоккею?