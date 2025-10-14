Хорватия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2027 U-21
- Матч между молодежными сборными Хорватии и Украины состоится 14 октября в городе Великая Горица.
- Перед игрой Украина возглавляет группу "Н" с 4 баллами, столько же имеет Турция, а Хорватия на четвертом месте с 1 очком.
Во вторник, 14 октября, молодежная сборная Украины по футболу проводит свой второй октябрьский матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2027 U-21. За поединком против Хорватии можно непосредственно следить на сайте 24 Канала.
Поединок Хорватия U-21 – Украина U-21 состоится в городе Великая Горица на одноименном стадионе. Начало встречи – в 19:00 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.
Интересно "Это так мы смотрим матчи сборной": реакция Малиновского разорвала сеть и уже стала мемом
Онлайн-трансляция матча Хорватия U-21 – Украина U-21
Это будет уже третий поединок для обеих молодежных сборных в этой квалификации.
В предыдущем туре отбора украинская "молодежка" расписала боевую ничью с Венгрией – 3:3. Голы в составе "сине-желтых" забивали Артем Степанов, Андрей Маткевич и Илья Крупский, который и спас нашу сборную от "домашнего" поражения.
Зато Хорватия сыграла вничью с Турцией со скромным счетом 1:1. Отметим, что хорватские игроки не забивали в этом матче. За них это сделал соперник – автогол центрального защитника Ясина Озджана.
Хорватия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2027 U-21
Как ситуация в группе "Н" после трех туров?
- Перед очной игрой команда Унаи Мельгосы возглавляет группу "Н", набрав 4 балла.
- Столько же очков у Турции, которая идет второй.
- Третье место занимает Венгрия (2 пункта), а четвертыми как раз идут хорваты (1 очко).
- Группу замыкает Литва, у которой также лишь один набранный балл (данные Flashscore).
Напомним, что Мельгоса не может рассчитывать на целый ряд игроков, которые недавно завершили свои выступления на чемпионате мира-2025 U-20. Полная заявка "молодежки" на октябрьские игры отбора на Евро-2027 была объявлена на сайте УАФ.