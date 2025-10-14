У вівторок, 14 жовтня, молодіжна збірна України з футболу проводить свій другий жовтневий матч у рамках відбору на чемпіонат Європи-2027 U-21. За поєдинком проти Хорватії можна безпосередньо стежити за сайті 24 Каналу.

Поєдинок Хорватія U-21 – Україна U-21 відбудеться у місті Велика Гориця на однойменному стадіоні. Початок зустрічі – о 19:00 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

Онлайн-трансляція матчу Хорватія U-21 – Україна U-21

Це буде вже третій поєдинок для обох молодіжних збірних у цій кваліфікації.

У попередньому турі відбору українська "молодіжка" розписала бойову нічию із Угорщиною – 3:3. Голи у складі "синьо-жовтих" забивали Артем Степанов, Андрій Маткевич та Ілля Крупський, який й врятував нашу збірну від "домашньої" поразки.

Натомість Хорватія зіграла внічию із Туреччиною зі скромнішим рахунком 1:1. Відзначимо, що хорватські гравці не забивали у цьому матчі. За них це зробив суперник – автогол центрального захисника Ясіна Озджана.

Як ситуація у групі "Н" після трьох турів?

Перед очною грою команда Унаї Мельгоси очолює групу "Н", набравши 4 бали.

Стільки ж очок у Туреччини, яка йде другою.

Третє місце посідає Угорщина (2 пункти), а четвертими якраз йдуть хорвати (1 очко).

Групу замикає Литва, у якої також лише один набраний бал (дані Flashscore).

Нагадаємо, що Мельгоса не може розраховувати на цілу низку гравців, які нещодавно завершили свої виступи на чемпіонаті світу-2025 U-20. Повна заявка "молодіжки" на жовтневі гри відбору на Євро-2027 була оголошена на сайті УАФ.