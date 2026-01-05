Испанец после поражения в матче кипрской лиги с Аполлоном Лимассол объявил на пресс-конференции о немедленной отставке с должности главного тренера Пафоса. Вскоре он подпишет контракт до 2028 года с московским Спартаком, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Marca.
Смотрите также Мудрик теперь без тренера: Челси сенсационно уволил наставника, который сделал клуб чемпионом мира
Почему Карседо уходит из Пафоса?
Новость об уходе испанского руководителя стала настоящей неожиданностью: в Пафосе он имеет статус легенды и кумира, ведь смог привести клуб, основанный только в 2014 году, к триумфу в чемпионате и Кубке Кипра. Впоследствии Карседо еще и впервые в истории смог вывести скромную команду в основной раунд Лиги чемпионов.
Не предвещали беды и результаты Пафоса на внутренней арене и в еврокубках. По потерянным баллам клуб возглавляет первенство, имея лишь три поражения в 15 играх. А в Лиге чемпионов до сих пор сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф с шестью очками.
Зачем Карседо ехать в Спартак?
Московский клуб только что избавился от предыдущего наставника Деяна Станковича из-за неудовлетворительных выступлений: лишь шестое место в турнирной таблице.
Для Карседо Спартак не чужой коллектив: как напоминает портал Transfermarkt, в сезоне 2012/2013 он уже работал там в роли ассистента главного тренера Унаи Эмери.
В интервью кипрским СМИ Карседо заявил, что это "лучшее решение для него и его семьи".
Чем Карседо запомнился Украине?
- Именно под руководством испанца Пафос прошлым летом шокировал украинских болельщиков, легко выбив Динамо из квалификации Лиги чемпионов.
- По информации инсайдеров, уже тогда руководство киевского клуба серьезно рассматривало вопрос увольнения Александра Шовковского с должности наставника динамовцев – но это произошло лишь в ноябре.