Французский гранд достиг устного соглашения по трансферу Хвичи Кварацхелии. 23-летний вингер покинет Наполи уже этой зимой, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетного инсайдера Джанлуку Ди Марцио.

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Кварацхелия близок к переезду в Париж

Стало известно, что на следующей неделе состоится встреча представителей ПСЖ и Наполи. Они планируют согласовать окончательные условия перехода Хвичи Кварацхелии.

Парижане предложат неаполитанцам от 70 до 75 миллионов евро за трансфер звездного игрока сборной Грузии. Также в сделку могут добавить защитника Милана Шкриньяра, который будет выступать за "голубых" на правах аренды.

Также инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ уже достиг договоренностей с Кварацхелией относительно личного контракта. Парижане будут платить грузину в 4-5 раз больше, чем он получал в Наполи.

К слову. Хвича Кварацхелия присоединился к Наполи в 2022 году. Звездный грузин помог "партенопейцам" завоевать "золото" Серии А в сезоне 2022/2023, оформив 12 голов и 10 результативных передач.

В сезоне 2024/2025 Хвича Кварацхелия принял участие в 17 матчах Серии А за Наполи. Звездный вингер за это время отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.