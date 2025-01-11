Французький гранд досяг усної угоди щодо трансферу Хвічі Кварацхелії. 23-річний вінгер покине Наполі вже цієї зими, повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетного інсайдера Джанлуку Ді Марціо.

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Кварацхелія близький до переїзду в Париж

Стало відомо, що на наступному тижні відбудеться зустріч представників ПСЖ та Наполі. Вони планують узгодити остаточні умови переходу Хвічі Кварацхелії.

Парижани запропонують неаполітанцям від 70 до 75 мільйонів євро за трансфер зіркового гравця збірної Грузії. Також в угоду можуть додати захисника Мілана Шкріньяра, який буде виступати за "блакитних" на правах оренди.

Також інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що ПСЖ вже досяг домовленостей з Кварацхелією щодо особистого контракту. Парижани платитимуть грузин у 4-5 разів більше, ніж він отримував в Наполі.

До слова. Хвіча Кварацхелія приєднався до Наполі у 2022 році. Зірковий грузин допоміг "партенопейцям" здобути "золото" Серії А у сезоні 2022/2023, оформивши 12 голів та 10 результативних передач.

У сезоні 2024/2025 Хвіча Кварацхелія взяв участь у 17 матчах Серії А за Наполі. Зірковий вінгер за цей час відзначився п'ятьма забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.