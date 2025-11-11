Обвиняли в краже, вступил в тероборону: что известно о легенде Динамо Беланове

Динамо –это лицо украинского футбола на международной арене. В составе киевского клуба всегда играли самые яркие представители отечественного спорта.

Среди них Игорь Беланов, который навсегда вписал свое имя в историю "бело-синих". Что известно о его карьере, интересные факты, и где сейчас и чем занимается легендарный футболист – рассказывает 24 канал.

Читайте также Кринжовая история из СССР: Блохин рассказал, как в Союзе его наказывали за матчи без голов

Как сложилась карьера Беланова в Динамо?

Как говорится в статье на Википедии, Игорь Беланов родился 25 сентября 1960 года в Одессе. Он был воспитанником местной ДЮСШ СКА (детско-юношеская спортивная школа), где и начал профессиональную карьеру в 1979 году.

Беланов в Динамо / Фото киевского клуба

В 1981 году нападающий присоединился к одесскому Черноморцу, в котором провел три сезона. А уже в 1985 году талантливый футболист перешел в киевское Динамо, став легендой клуба.

В составе украинского гранда Беланов выступал до 1989 года. За это время футболист выиграл немало трофеев с киевским коллективом.

Что Беланов выиграл с Динамо? Нападающий в составе киевлян дважды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. Кроме того, он стал частью исторического успеха команды в 1986 году – триумф в Кубке обладателей кубков.

Отметим, что в 1986 году форвард выиграл самую престижную индивидуальную награду "Золотой мяч". Он стал вторым украинцем после Олега Блохина, который получил этот трофей.

Беланов получил "Золотой мяч" / Фото киевского клуба

В 1989 году Беланов покинул Динамо, отправившись покорять Европу. Легенда клуба присоединился к менхенгладбахской Боруссии из немецкой Бундеслиги.

Как сложилась европейская карьера Беланова?

Игорь Беланов играл в Боруссии М до 1991 года, а затем перебрался в Айнтрахт из Брауншвейга.

Однако европейская карьера украинца не сложилась. Он не выиграл ни одного трофея с командами, в которых выступал. А за шесть лет в Германии забил чуть больше 20 голов.

В интервью СМИ, Беланов объяснил причину провала в Германии.

Я попал в клуб, который был на последнем месте. Со всем уважением к истории Боруссии, там мой тренер был похож на торговца металлом, который недавно закончил с торговлей и занялся футболом. Он бросал нам мячи, как это делали в моем детстве. После Лобановского, после киевского Динамо, перейти в такую команду было ошибкой, но я понял это позже,

– рассказывал Беланов.

Ранее бывший футболист рассказывал, что его обвинили в краже во время выступлений за Айнтрахт. Он отметил, что дело было сфабриковано.

"На самом деле проблема возникла не со мной, а с моими друзьями. Местным СМИ просто был нужен Беланов. В тот день я забил очень красивый гол, и мне выплатили премию – 5000 марок. Я сразу же пожертвовал эти деньги больным детям в Германии. После этого пресса написала: "Украл в магазине товары на 2000 марок", – вспомнил экс-футболист.

В 1995 году Беланов вернулся в Украину, заключив контракт с Черноморцем. А уже через год перебрался в мариупольский Металлург, в котором завершил карьеру.

Чем занимался Беланов после завершения карьеры?

После завершения карьеры Беланов стал президентом швейцарского клуба Виль. Кроме того, менеджером клуба был экс-ассистент Валерия Лобановского – Михаил Ошемков, а главным тренером экс-динамовец Александр Заваров.

"Спорт-Экспресс Украина" пишет, что Беланов рассказал о периоде работы там.

Я хотел создать школу Лобановского в этом маленьком городке, очень классном городке, с 5 красивыми полями. Инфраструктура там была очень хорошая. Но за год я понял, что для них на первом месте стоит лыжный спорт, потом теннис, а футбол – на третьем месте,

– делился Беланов.

Он также признался, что швейцарцы не были рады его работе в Виле. Бывший футболист рассказал, что уставы и презентации не были никому нужны.

С 2010 по 2013 годы Беланов работал в Одессе, пытаясь помочь развитию спорта в родном городе. Бывший футболист исполнял обязанности начальника управления физкультуры и спорта местного городского совета.

Позже он основал собственный футбольный турнир для детей и любителей. 8 апреля 2017 года стартовал первый чемпионат Беланова – Belanov Football League.

Где сейчас и чем занимается Беланов?

В 2022 году, когда Россия напала на Украину, Беланов не остался в стороне. Он записался в территориальную оборону.

Беланов в теробороне / Фото с фейсбука экс-футболиста

Кроме того, Беланов иногда выступает в роли эксперта. Он оценивает выступления украинских клубов в еврокубках и вообще говорит об отечественном футболе.

Также бывший футболист в мае 2025 года принял участие в турне "Золотых мячей". Он вместе с Андреем Шевченко и Олегом Блохиным представил престижные награды.

Беланов на турне "Золотых мячей" / Фото Андрея Ющака

Старт турне состоялся во Львове после чего "Золотые мячи" посетили, еще 11 городов. Событие завершилось в Киеве.

Что известно о других легендах Динамо?