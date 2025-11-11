Звинувачували в крадіжці, вступив у тероборону: що відомо про легенду Динамо Бєланова
- Ігор Бєланов, легендарний футболіст київського Динамо, здобув "Золотий м'яч" у 1986 році та виграв Кубок володарів кубків.
- Після завершення кар'єри Бєланов працював президентом швейцарського клубу Віль, заснував футбольний турнір, а в 2022 році вступив у територіальну оборону України.
Динамо – це обличчя українського футболу на міжнародній арені. У складі київського клубу завжди грали найяскравіші представники вітчизняного спорту.
Серед них Ігор Бєланов, який назавжди вписав своє ім'я вісторію "біло-синіх". Що відомо про його кар'єру, цікаві факти, та де зараз і чим займається легендарний футболіст – розповідає 24 канал.
Як склалася кар'єра Бєланова у Динамо?
Як йдеться у статті на Вікіпедії, Ігор Бєланова народився 25 вересня 1960 року в Одесі. Він був вихованцем місцевої ДЮСШ СКА (дитячо-юнацька спортивна школа), де і почав професійну кар'єру у 1979 році.
У 1981 році нападник приєднався до одеського Чорноморця, у якому провів три сезони. А вже у 1985 році талановитий футболіст перейшов у київське Динамо, ставши легендою клубу.
У складі українського гранда Бєланов виступав до 1989 року. За цей час футболіст виграв чимало трофеїв з київським колективом.
Що Бєланов виграв з Динамо? Нападник у складі киян двічі ставав чемпіоном СРСР та тричі вигравав Кубок країни. Окрім того, він став частиною історичного успіху команди у 1986 році – тріумф у Кубку володарів кубків.
Відзначимо, що у 1986 році форвард виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду "Золотий м'яч". Він став другим українцем після Олега Блохіна, який здобув цей трофей.
У 1989 році Бєланов покинув Динамо, вирушивши підкорювати Європу. Легенда клубу приєднався до менхенгладбахської Боруссії з німецької Бундесліги.
Як склалася європейська кар'єра Бєланова?
Ігор Бєланов грав у Боруссії М до 1991 року, а згодом перебрався в Айнтрахт з Брауншвейга.
Проте європейська кар'єра українця не склалася. Він не виграв жодного трофею з командами, у яких виступав. А за шість років у Німеччині забив трохи більше 20 голів.
В інтерв'ю ЗМІ, Бєланов пояснив причину провалу у Німеччині.
Я потрапив у клуб, який був на останньому місці. З усією повагою до історії Боруссії, там мій тренер був схожий на торговця металом, який нещодавно закінчив з торгівлею і зайнявся футболом. Він кидав нам м'ячі, як це робили в моєму дитинстві. Після Лобановського, після київського Динамо, перейти в таку команду було помилкою, але я зрозумів це пізніше,
– розповідав Бєланов.
Раніше колишній футболіст розповідав, що його звинуватили у крадіжці під час виступів за Айнтрахт. Він наголосив, що справа була сфабрикована.
"Насправді проблема виникла не зі мною, а з моїми друзями. Місцевим ЗМІ просто був потрібен Бєланов. Того дня я забив дуже гарний гол, і мені виплатили премію – 5000 марок. Я відразу ж пожертвував ці гроші хворим дітям у Німеччині. Після цього преса написала: "Вкрав у магазині товари на 2000 марок", – пригадав ексфутболіст.
У 1995 році Бєланов повернувся в Україну, уклавши контракт з Чорноморцем. А вже за рік перебрався в маріупольський Металург, у якому завершив кар'єру.
Чим займався Бєланов після завершення кар'єри?
Після завершення кар'єри Бєланов став президентом швейцарського клубу Віль. Окрім того, менеджером клубу був ексасистент Валерія Лобановського – Михайло Ошемков, а головним тренером ексдинамівець Олександр Заваров.
"Спорт-Експрес Україна" пише, що Бєланов розповів про період роботи там.
Я хотів створити школу Лобановського в цьому маленькому містечку, дуже класному містечку, з 5 красивими полями. Інфраструктура там була дуже хороша. Але за рік я зрозумів, що для них на першому місці стоїть лижний спорт, потім теніс, а футбол – на третьому місці,
– ділився Бєланов.
Він також зізнався, що швейцарці не були раді його роботі у Вілі. Колишній футболіст розповів, що статути та презентації не були нікому потрібні.
З 2010 по 2013 роки Бєланов працював в Одесі, намагаючись допомогти розвитку спорту в рідному місті. Колишній футболіст виконував обов'язки начальника управління фізкультури і спорту місцевої міської ради.
Пізніше він заснував власний футбольний турнір для дітей та аматорів. 8 квітня 2017 року стартував перший чемпіонат Бєланова – Belanov Football League.
Де зараз та чим займається Бєланов?
У 2022 році, коли Росія напала на Україну, Бєланов не залишився осторонь. Він записався у територіальну оборону.
Окрім того, Бєланов іноді виступає у ролі експерта. Він оцінює виступи українських клубів у єврокубках та загалом говорить про вітчизняний футбол.
Також колишній футболіст у травні 2025 року взяв участь у турне "Золотих м'ячів". Він разом з Андрієм Шевченком та Олегом Блохіним презентував престижні нагороди.
Старт турне відбувся у Львові після чого "Золоті м'ячі" відвідали, ще 11 міст. Подія завершилася у Києві.
