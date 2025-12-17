Игорь Костюк – главный тренер киевского Динамо
- Киевское Динамо назначило Игоря Костюка главным тренером команды.
- Президент Динамо Игорь Суркис подтвердил, что Костюк будет работать без приставки "исполняющего обязанности".
В среду, 17 декабря, киевское Динамо объявило о назначении нового главного тренера. Игорь Костюк полноценно возглавил главную команду киевлян.
Игорь Костюк будет работать больше без приставки "исполняющего обязанности". Об этом сообщил президент Динамо Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе, передает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.
Интересно Ярмоленко может побить вечный рекорд УПЛ: сколько голов осталось до легенды Динамо
Что сказал Суркис о назначении Костюка?
Владелец киевского клуба отметил, что Костюк воспитал уже не одно поколение талантливых молодых игроков Динамо. При этом он заверил, что наставник хорошо знает динамовскую молодежь и не боится делать ставку на молодых игроков, которые уже успели проявить себя в главной команде киевлян.
Суркис отметил, что Костюк является наставником, который может найти правильный подход к футболистам.
За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период. Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на достойное место в украинском и европейском футболе,
– заявил Суркис.
Ранее была информация, что братья Суркисы разделились в своем решении относительно Костюка. Игорь Суркис не верил в перспективы Костюка во главе киевлян. Однако его брат Григорий придерживался противоположного мнения. Также Виктор Вацко сообщал, что руководство киевского клуба отказало экс-тренеру Реала.
Какие результаты Динамо под руководством Костюка?
Александр Шовковский был уволен с должности главного тренера Динамо после поражения 2:0 от кипрской Омонии в Лиге конференций. Костюк, который возглавлял до этого юношескую команду, возглавил с приставкой "и.о.".
Под руководством Костюка киевляне уже успели провести 4 матча, в которых одержали 2 победы (над Кудривкой и Вересом) и потерпели столько же поражений (от Полтавы и Фиорентины).
В 2025 году Динамо проведет еще один поединок против армянского Ноаха в 6-м туре основного раунда лиги конференций 2025 – 2026 (18 декабря).
Что известно об Игоре Костюке?
Вся тренерская карьера Костюка пока связана только с Динамо. Он работал в структуре Динамо-2, юношеской команды киевлян.
Четыре раза приводил юношей Динамо к чемпионству Украины.
Как сообщал Игорь Бурбас, у Костюка не изменилась зарплата во главе киевлян после ухода Шовковского. Была информация, что изменения вероятно произойдут в случае его полноценного назначения, что и произошло.