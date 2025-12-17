Игорь Костюк – главный тренер киевского Динамо

Игорь Костюк будет работать больше без приставки "исполняющего обязанности". Об этом сообщил президент Динамо Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе, передает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

Интересно Ярмоленко может побить вечный рекорд УПЛ: сколько голов осталось до легенды Динамо

Владелец киевского клуба отметил, что Костюк воспитал уже не одно поколение талантливых молодых игроков Динамо. При этом он заверил, что наставник хорошо знает динамовскую молодежь и не боится делать ставку на молодых игроков, которые уже успели проявить себя в главной команде киевлян.

Суркис отметил, что Костюк является наставником, который может найти правильный подход к футболистам.

За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период. Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на достойное место в украинском и европейском футболе,

– заявил Суркис.

Ранее была информация, что братья Суркисы разделились в своем решении относительно Костюка. Игорь Суркис не верил в перспективы Костюка во главе киевлян. Однако его брат Григорий придерживался противоположного мнения. Также Виктор Вацко сообщал, что руководство киевского клуба отказало экс-тренеру Реала.

Какие результаты Динамо под руководством Костюка?

Александр Шовковский был уволен с должности главного тренера Динамо после поражения 2:0 от кипрской Омонии в Лиге конференций. Костюк, который возглавлял до этого юношескую команду, возглавил с приставкой "и.о.".

Под руководством Костюка киевляне уже успели провести 4 матча, в которых одержали 2 победы (над Кудривкой и Вересом) и потерпели столько же поражений (от Полтавы и Фиорентины).

В 2025 году Динамо проведет еще один поединок против армянского Ноаха в 6-м туре основного раунда лиги конференций 2025 – 2026 (18 декабря).

Что известно об Игоре Костюке?