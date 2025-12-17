Игорь Суркис объяснил, почему принял решение назначить Костюка главным тренером Динамо. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на со ссылкой на со ссылкой на официальный сайт клуба.

Почему Костюк стал главным тренером Динамо?

Президент Динамо заявил, что Костюк в течение многих лет работы в клуб доказал свой профессионализм и высокий уровень квалификации. Кроме того, он хорошо проявил себя в роли исполняющего обязанности главного тренера в трудные времена для команды.

Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе,

– заявил Суркис.

Отметим, что ранее экс-игрок Динамо Виктор Леоненко в интервью "Спорт-Экспресс Украина" пророчил должность главного тренера бывшему футболисту киевлян – Юрию Морозу.

Как Динамо выступает во главе с Костюком?