Игорь Суркис объяснил, почему принял решение назначить Костюка главным тренером Динамо. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на со ссылкой на со ссылкой на официальный сайт клуба.
Читайте также Игорь Костюк – главный тренер киевского Динамо
Почему Костюк стал главным тренером Динамо?
Президент Динамо заявил, что Костюк в течение многих лет работы в клуб доказал свой профессионализм и высокий уровень квалификации. Кроме того, он хорошо проявил себя в роли исполняющего обязанности главного тренера в трудные времена для команды.
Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе,
– заявил Суркис.
Отметим, что ранее экс-игрок Динамо Виктор Леоненко в интервью "Спорт-Экспресс Украина" пророчил должность главного тренера бывшему футболисту киевлян – Юрию Морозу.
Как Динамо выступает во главе с Костюком?
27 ноября 2025 года Динамо уволило Александра Шовковского после поражения от Омонии (0:2) в Лиге конференций. На следующий день Игоря Костюка назначили и.о. главного тренера.
В первом матче под руководством Костюка "бело-синие" сенсационно проиграли Полтаве (1:2). Однако затем киевляне одолели Кудривку (2:1) и разгромили Верес (3:0).
В Лиге конференций Динамо уступило Фиорентине (1:2) и потеряло шансы на выход в раунд плей-офф. В последнем для себя матче турнира киевляне сыграют против Ноах – 18 декабря в 22:00 по киевскому времени.
Перед зимней паузой Динамо занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ. В активе киевского клуба – 26 зачетных пунктов.