Ігор Суркіс пояснив, чому ухвалив рішення призначити Костюка головним тренером Динамо. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на із посиланням на офіційний сайт клубу.

Чому Костюк став головним тренером Динамо?

Президент Динамо заявив, що Костюк протягом багатьох років роботи у клуб довів свій професіоналізм та високий рівень кваліфікації. Окрім того, він добре проявив себе у ролі виконувача обов'язків головного тренера у важкі часи для команди.

Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі,

– заявив Суркіс.

Відзначимо, що раніше ексгравець Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" пророкував посаду головного тренера колишньому футболісту киян – Юрію Морозу.

Як Динамо виступає на чолі з Костюком?