Суркис заявил, что на новую звезду Динамо будут охотиться топ-клубы

В понедельник, 16 марта, Сергей Ребров обнародовал заявку сборной Украины на мартовские матчи. В список впервые включен игрок Динамо Матвей Пономаренко.

Президент киевского клуба прокомментировал ситуацию в комментарии "Чемпиону". Он высказал свое мнение относительно вызова футболиста в национальную сборную.

Что сказал Суркис о Пономаренко?

Президент клуба высоко оценил вызов молодого нападающего в национальную сборную Украины, подчеркнув, что это полностью заслуженное решение тренерского штаба под руководством Сергея Реброва.

По словам Суркиса, Матвей "абсолютно заслужил место в заявке своей игрой" и имеет все качества для успешных выступлений как в сборной, так и в клубе.

Он молодой и талантливый парень, ему есть куда расти, поэтому он должен понимать эту ответственность и забивать голы – это его главная задача

– отметил Игорь Суркис.

Он также напомнил, что Пономаренко находится в структуре Динамо с восьми лет, и выразил веру в его большое будущее.

По его словам, перспективы игрока могут заинтересовать в будущем топ-клубы, учитывая его футбольный потенциал.

