Суркис заявил, что на новую звезду Динамо будут охотиться топ-клубы
- Игорь Суркис высоко оценил вызов Матвея Пономаренко в национальную сборную Украины, подчеркнув его заслуги и потенциал для будущего роста.
- Пономаренко отличился в матчах за Динамо, повторив клубный рекорд по результативности, и вошел в топ-5 молодых центрфорвардов мира по версии CIES Football Observatory.
В понедельник, 16 марта, Сергей Ребров обнародовал заявку сборной Украины на мартовские матчи. В список впервые включен игрок Динамо Матвей Пономаренко.
Президент киевского клуба прокомментировал ситуацию в комментарии "Чемпиону". Он высказал свое мнение относительно вызова футболиста в национальную сборную.
Что сказал Суркис о Пономаренко?
Президент клуба высоко оценил вызов молодого нападающего в национальную сборную Украины, подчеркнув, что это полностью заслуженное решение тренерского штаба под руководством Сергея Реброва.
По словам Суркиса, Матвей "абсолютно заслужил место в заявке своей игрой" и имеет все качества для успешных выступлений как в сборной, так и в клубе.
Он молодой и талантливый парень, ему есть куда расти, поэтому он должен понимать эту ответственность и забивать голы – это его главная задача
– отметил Игорь Суркис.
Он также напомнил, что Пономаренко находится в структуре Динамо с восьми лет, и выразил веру в его большое будущее.
По его словам, перспективы игрока могут заинтересовать в будущем топ-клубы, учитывая его футбольный потенциал.
Что известно об игре Матвея Пономаренко в Динамо?
Он забил в матче против Оболони и продлил свою голевую серию до 6 матчей подряд, что позволило ему повторить один из важных клубных рекордов результативности в чемпионате Украины.
Согласно официальной статистике Украинской Премьер-лиги (по состоянию на 17 марта 2026 года) в сезоне 2025/2026 Пономаренко является одним из главных бомбардиров лиги (8 голов), что делает его среди лидеров в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Кроме этого, его высокую форму отметили и за пределами Украины – динамовец попал в Топ-5 лучших молодых центрфорвардов мира среди игроков до 21 года вне сильнейших европейских лиг по версии CIES Football Observatory.