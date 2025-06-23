Суперкомпьютер назвал победителя АПЛ-2025/2026: кому прогнозирует "золото", а кому провал

Сейчас в большинстве национальных чемпионатов по футболу продолжается межсезонье. Клубы перестраивают составы и готовятся к новой кампании.

Перед стартом нового сезона суперкомпьютер назвал будущего победителя сильнейшего чемпионата в мире – Английской Премьер-лиги. Он спрогнозировал места всех команд в турнирной таблице, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Прогноз ИИ на АПЛ-2025/2026

Устройство BettingLounge смоделировало все результаты 10 тысяч раз на основе календаря АПЛ-2025/2026. По результатам его прогноза, в чемпионате Англии будет немало неожиданных результатов.

Победу в турнире суперкомпьютер прогнозирует Ливерпулю. Он считает, что "красные" защитят титул, набрав 82 зачетных балла.

На второй строчке должен оказаться Манчестер Сити, который завершит сезон с отставанием в три очка от чемпиона. Арсенал завоюет "бронзу", значительно отстав от двух лидеров, а четвертое место, которое гарантирует попадание в Лигу чемпионов, займет Астон Вилла.

Ньюкаслу искусственный интеллект прогнозирует пятую позицию, а Челси Михаила Мудрика окажется лишь на шестой строчке.

Что интересно, суперкомпьютер снова не ожидает от Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма хороших выступлений. Он отдал им лишь 14-е и 15-е место соответственно, а вылететь должны три клуба, которые только поднялись из Чемпионшипа.

Турнирная таблица АПЛ-2025/2026 по версии суперкомпьютера

Ливерпуль – 82 очка Манчестер Сити – 79 Арсенал – 72 Астон Вилла – 64 Ньюкасл – 63 Челси – 60 Брентфорд – 59 Брайтон – 55 Кристал Пэлас – 54 Борнмут – 52 Ноттингем Форест – 51 Фулхэм – 48 Вест Хэм – 45 Манчестер Юнайтед – 44 Тоттенхэм – 43 Эвертон – 42 Вулверхэмптон – 41 Бернли – 40 Лидс – 34 Сандерленд – 22

Справка. Сезон-2025/2026 в АПЛ начнется 15 августа. Действующим чемпионом является Ливерпуль, который в предыдущей кампании оторвался от ближайшего преследователя на десять очков.

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