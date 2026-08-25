"Относятся лучше, чем в Украине": гимнаст-предатель Ковтун высказался о новой стране

Илья Ковтун рассказал о том, как к нему относятся после переезда в Хорватию. Гимнаст признался, что местные болельщики радуются его медалям больше, чем украинцы.

Бывший игрок сборной Украины сейчас выступает под флагом Хорватии, гражданство которой он получил. Спортсмен заявил, что, несмотря на волну критики из-за смены спортивной принадлежности, он не жалеет о своем решении, пишет Slobodna Dalmacija.

Ковтун рассказал об отношении хорватов

23-летний уроженец Черкасс признался, что после перехода в Хорватию столкнулся с большим количеством негативных комментариев в соцсетях. В то же время в новой стране, по его словам, он почувствовал гораздо более теплое отношение.

"Я не хорват, я здесь не родился, я фактически для хорватов никто, а люди относятся ко мне здесь гораздо лучше, чем в Украине. Когда я завоевываю медали, люди здесь радуются больше, чем в Украине,

– сказал Ковтун.

Гимнаст добавил, что сначала болезненно воспринимал реакцию украинцев. Однако впоследствии решил не обращать внимания на критику и принял то, что у каждого может быть собственное мнение.

Объяснил реакцию украинцев

Ковтун подчеркнул, что понимает эмоции украинцев на фоне полномасштабной войны. В то же время спортсмен убежден, что имеет право самостоятельно определять свое будущее и делать выбор, который лучше всего соответствует его жизни и карьере.

В Украине война, у людей много проблем, они постоянно живут в стрессе, и поэтому я не могу их ни в чем упрекнуть. У меня своя жизнь, и я должен принимать решения относительно своей жизни так, чтобы мне было хорошо,

– отметил он.

Смена спортивного гражданства уже принесла Ковтуну новые успехи. На прошлой неделе он стал чемпионом Европы по гимнастике в многоборье, опередив представителя России всего на одну тысячную балла.