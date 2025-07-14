Все изменилось после завершения Олимпийских игр в Париже, где Илья Ковтун завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Спортсмен и его тренер Ирина Горбачева приняли решение отказаться от украинского гражданства и перейти под флаг Хорватии, пишет 24 Канал.

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Делать ли Ковтуну новые тату?

Процедура оформления хорватского гражданства заняла несколько месяцев. В итоге 10 июля 2025 года Международная федерация гимнастики официально подтвердила смену гражданства Ковтуна.

В то же время у Ильи испарилась патриотичность. Спортсмен подчистил свои посты в инстаграме в поддержку Украины. Однако что делать с татуировками на теле?

Во время полномасштабной войны Ковтун набил несколько патриотических татуировок. На руках гимнаста изображены: монумент "Родина-Мать", слово "Воля" в виде трезубца, надпись "Home" с картой Украины, подсолнух, который символизирует Родину и память о защитниках Украины, цитата Тараса Шевченко из поэмы "Катерина": "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Патриотические татуировки Ковтуна / фото из инстаграма, Getty Images

Тогда спортсмен объяснял, что таким образом выражает поддержку Украине и демонстрирует свою позицию во время войны. Красивые татуировки хорошо видно на теле спортсмена во время соревнований, что очень нравилось украинским болельщикам и бесило врагов.

Остается лишь догадываться, что теперь будет с татуировками Ильи Ковтуна, ведь удалить их будет непросто. Точный совет бывшему партнеру по олимпийской сборной Украины сделал Жан Беленюк: "Время Илье делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека".

Ранее сообщалось об украинских спортсменах, которые сменили гражданство.