"Для меня все нормально": Ковтун сделал новое заявление о том, как отрекся от Украины
- Илья Ковтун сменил спортивное гражданство с украинского на хорватское, но все еще называет Украину "своей страной".
- Председатель НОК Украины Вадим Гутцайт разнес Ковтуна за его заявления об отсутствии поддержки от Украины, подчеркивая помощь, которую спортсмен получал.
Летом 2025 года гимнаст Илья Ковтун сменил спортивное гражданство. Теперь на соревнованиях он представляет не Украину, а Хорватию.
Спортсмен высказался относительно критики в свой адрес. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на хорватский портал Net.hr.
Что Ковтун сказал о критике в свою сторону?
Спортивный гимнаст откровенно признался, что принимает всю критику, которая льется в его сторону, связанную с переходом в другую сборную. По словам Ковтуна, реакция украинцев была прогнозируемой, но при этом он назвал Украину "своей страной".
Реакция на мой переезд из Украины была разной. Было немного нормальной реакции, было немного негативной. Это все понятно. Такая сейчас ситуация в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. И мы хотели остаться нормальными людьми. И мы ими остались,
– сказал Ковтун.
Ранее Вадим Гутцайт разнес гимнаста за смену гражданства. В комментарии изданию LB.ua глава Национального олимпийского комитета Украины заявил, что не понимает слова Ковтуна, который говорил, что у него не было поддержки от государства.
"Я читал последнее его интервью. Это ужасно. Он сказал, что не чувствовал поддержки от Украины и украинцев... Вся Украина болела за него, а теперь такое выслушивать. Как он только сменил гражданство, я пытался быть толерантным, относиться к нему с уважением, но сейчас – нет. Он с первых дней войны уехал в Хорватию, Украина помогала ему во всем, в частности финансово", – сказал чиновник.
Кто еще из украинских спортсменов сменил гражданство?
Недавно появилась информация, что Радомир Стельмах в 2026 году будет представлять Германию. Гимнаста уже внесли в кадровый реестр спортсменов.
Также к этому София Лискун сменила гражданство. Чемпионка Европы по прыжкам в воду вообще получила российский паспорт.
Кроме того, в сентябре 2025 года стало известно, что Елизавета Литвиненко сменила гражданство – теперь дзюдоистка будет представлять ОАЭ. В украинской федерации дзюдо высказались о решении спортсменки.