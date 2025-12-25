"Для меня все нормально": Ковтун сделал новое заявление о том, как отрекся от Украины

Летом 2025 года гимнаст Илья Ковтун сменил спортивное гражданство. Теперь на соревнованиях он представляет не Украину, а Хорватию.

Спортсмен высказался относительно критики в свой адрес. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на хорватский портал Net.hr.

Читайте также Зеленский лишил стипендии украинскую спортсменку Лыскун, которая получила российское гражданство

Что Ковтун сказал о критике в свою сторону?

Спортивный гимнаст откровенно признался, что принимает всю критику, которая льется в его сторону, связанную с переходом в другую сборную. По словам Ковтуна, реакция украинцев была прогнозируемой, но при этом он назвал Украину "своей страной".

Реакция на мой переезд из Украины была разной. Было немного нормальной реакции, было немного негативной. Это все понятно. Такая сейчас ситуация в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. И мы хотели остаться нормальными людьми. И мы ими остались,

– сказал Ковтун.

Ранее Вадим Гутцайт разнес гимнаста за смену гражданства. В комментарии изданию LB.ua глава Национального олимпийского комитета Украины заявил, что не понимает слова Ковтуна, который говорил, что у него не было поддержки от государства.

"Я читал последнее его интервью. Это ужасно. Он сказал, что не чувствовал поддержки от Украины и украинцев... Вся Украина болела за него, а теперь такое выслушивать. Как он только сменил гражданство, я пытался быть толерантным, относиться к нему с уважением, но сейчас – нет. Он с первых дней войны уехал в Хорватию, Украина помогала ему во всем, в частности финансово", – сказал чиновник.

Кто еще из украинских спортсменов сменил гражданство?