В день рождения олимпийского призера 24 Канал предлагает разобраться, почему Кваша уже давно не появляется в информационном пространстве, а государство отказалось выплачивать ему спортивную стипендию.

Чего достиг Илья Кваша в прыжках в воду?

На Олимпийских играх-2008 в Пекине Кваша в паре с Алексеем Пригоровым стал бронзовым призером в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Повторить этот успех не удалось, хотя четыре года спустя в Лондоне Илья был очень близок к пьедесталу почета, финишировав четвертым.

Впоследствии получал два серебра и бронзу чемпионатов мира и пять раз завоевывал титул чемпиона Европы.

Почему Кваша рано закончил спортивную карьеру?

Как пишет "Главред", в 2019 году Илья Кваша неожиданно объявил, что прекращает выступления на соревнованиях. Спортсмен объяснил, что причиной стало состояние его здоровья: после операции на почке в 2017 году он уже не мог продолжать профессиональную карьеру.

Кваша начал тренировать любителей, а впоследствии неожиданно получил назначение главным наставником украинской сборной по прыжкам в воду. Это вызвало споры, ведь по нормативным документам, главный тренер должен был иметь 5 лет опыта работы.



Илья Кваша / фото Укринформа

Что произошло во время работы Кваши тренером?

Отношения с командой у Кваши сразу не сложились: спортсмены не хотели выполнять указания спортсмена, стремились остаться под руководством тренера Тамары Токмачевой и в целом враждебно восприняли назначение Кваши, которого считали недостаточно титулованным, опытным и авторитетным.

Конфликт набирал обороты: Илья ссорился с будущей главной звездой прыжков в воду в Украине Алексеем Середой, а впоследствии другие спортсмены обвинили его в шантаже, угрозах задерживать зарплату и сведении счетов с теми, кто имел другое мнение.

Как пишет "Трибуна", в 2022 году тренеры и спортсмены написали открытое письмо тогдашнему министру спорта Вадиму Гутцайту с просьбой уволить Илью Квашу с должности главного коуча. Так в конце концов и произошло.

Почему Кваша был лишен государственной стипендии?

В конце 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату Илье Кваше государственной стипендии. В списке лишенных привилегий спортсмен оказался в компании известных предателей Украины – например, Сергея Бубки и Яны Клочковой.

Кваша при этом не был замечен в антиукраинских высказываниях или замалчивании правды о российской агрессии против Украины. Однако, по слухам, после скандала с национальной командой по прыжкам в воду Илья решил покинуть страну, выехал в Канаду и прекратил любую публичную деятельность. Его инстаграм-страница остается без обновлений с 2023 года.