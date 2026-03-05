У день народження олімпійського призера 24 Канал пропонує розібратися, чому Кваша вже давно не з'являється в інформаційному просторі, а держава відмовилася виплачувати йому спортивну стипендію.

Чого досяг Ілля Кваша у стрибках у воду?

На Олімпійських іграх-2008 у Пекіні Кваша у парі з Олексієм Пригоровим став бронзовим призером у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Повторити цей успіх не вдалося, хоча чотири роки потому у Лондоні Ілля був дуже близьким до п'єдесталу пошани, фінішувавши четвертим.

Згодом здобував два срібла та бронзу чемпіонатів світу і п'ять разів виборював титул чемпіона Європи.

Чому Кваша рано закінчив спортивну кар'єру?

Як пише "Главред", у 2019 році Ілля Кваша несподівано оголосив, що припиняє виступи на змаганнях. Спортсмен пояснив, що причиною став стан його здоров'я: після операції на нирці у 2017 році він вже не міг продовжувати професійну кар'єру.

Кваша почав тренувати аматорів, а згодом несподівано отримав призначення головним наставником української збірної зі стрибків у воду. Це викликало суперечки, адже за нормативними документами, головний тренер повинен був мати 5 років досвіду роботи.



Ілля Кваша / фото Укрінформу

Що сталося під час роботи Кваші тренером?

Відносини з командою у Кваші одразу не склалися: спортсмени не хотіли виконувати вказівки спортсмена, прагнули залишитися під керівництвом тренерки Тамари Токмачової і загалом вороже сприйняли призначення Кваші, якого вважали недостатньо титулованим, досвідченим та авторитетним.

Конфлікт набирав оберти: Ілля сварився з майбутньою головною зіркою стрибків у воду в Україні Олексієм Середою, а згодом інші спортсмени звинуватили його у шантажі, погрозах затримувати зарплату та зведенні рахунків з тими, хто мав іншу думку.

Як пише "Трибуна", у 2022 році тренери і спортсмени написали відкритого листа тодішньому міністру спорту Вадиму Гутцайту з проханням звільнити Іллю Квашу з посади головного коуча. Так зрештою і сталося.

Чому Кваша був позбавлений державної стипендії?

Наприкінці 2025 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом припинив виплату Іллі Кваші державної стипендії. У списку позбавлених привілеїв спортсмен опинився у компанії відомих зрадників України – наприклад, Сергія Бубки та Яни Клочкової.

Кваша при цьому не був помічений в антиукраїнських висловлюваннях чи замовчуванні правди про російську агресію проти України. Проте, за чутками, після скандалу з національною командою зі стрибків у воду Ілля вирішив залишити країну, виїхав до Канади і припинив будь-яку публічну діяльність. Його інстаграм-сторінка залишається без оновлень з 2023 року.