Цербе висловила думку про відомих українських спортсменів із державними нагородами, які уникають обговорення теми війни. Колишня біатлоністка опублікувала свій пост на сторінці у фейсбук.
Що сказала Цербе про спортменів-зрадників?
Вона згадала своє звернення на початку війни до колишньої партнерки по збірній України, Олени Зубрилової, яка зараз працює в Білорусі.
Також колишня біатлоністка звернула увагу на відсутність коментарів від олімпійських чемпіонів та колишніх очільників НОК України, Сергія Бубки та Валерія Борзова.
4 роки мовчить людина, яка має державні нагороди країни, де йде війна і в якій вона народилася! 4 роки мовчать Герої України, мовчать наші рекордсмени, які мали б щохвилини кричати на весь світ про наш біль. Байдужість вбиває! Не чую Бубку та Борзова!,
– пише Цербе.
Після повномасштабного вторгнення, як зазначила олімпійська призерка, вона не спостерігала, щоб олімпійці – літні чи зимові – проводили зустрічі чи брифінги на місцях проведення Ігор.
Вона вважає, що Бубка, Борзов та інші мали б бути послами миру та привертати увагу міжнародної спільноти до припинення війни.
Що відомо про ситуацію з Сергієм Бубкою?
26 лютого 2026 року Гераскевич виступив у Верховній Раді з ініціативою позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Герой України та запровадити проти нього санкції.
Також український скелетоніст зареєстрував петицію щодо санкцій проти Бубки, як стало відомо з сайту Кабінету Міністрів.
Частина українців критикує Бубку та Борзова, вимагаючи позбавити їх повноважень у МОК, адже вони не змогли ефективно захистити інтереси українського спортсмена Гераскевича від дискваліфікації на Олімпіаді-2026.
Бубка після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з країни та зараз проживає поблизу Монако, у містечку Ез.