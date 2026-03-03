Цербе высказала мнение об известных украинских спортсменах с государственными наградами, которые избегают обсуждения темы войны. Бывшая биатлонистка опубликовала свой пост на странице в фейсбук.

Что сказала Цербе о спортсменах-предателях?

Она вспомнила свое обращение в начале войны к бывшей партнерше по сборной Украины, Елене Зубриловой, которая сейчас работает в Беларуси.

Также бывшая биатлонистка обратила внимание на отсутствие комментариев от олимпийских чемпионов и бывших руководителей НОК Украины, Сергея Бубки и Валерия Борзова.

4 года молчит человек, который имеет государственные награды страны, где идет война и в которой она родилась! 4 года молчат Герои Украины, молчат наши рекордсмены, которые должны ежеминутно кричать на весь мир о нашей боли. Равнодушие убивает! Не слышу Бубку и Борзова!,

– пишет Цербе.

После полномасштабного вторжения, как отметила олимпийская призерка, она не наблюдала, чтобы олимпийцы – летние или зимние – проводили встречи или брифинги на местах проведения Игр.

Она считает, что Бубка, Борзов и другие должны быть послами мира и привлекать внимание международного сообщества к прекращению войны.

Что известно о ситуации с Сергеем Бубкой?