"Он хотел бы": известный эксперт назвал желаемый клуб для Забарного
- Илья Забарный прогрессировал в Борнмуте и привлек внимание топовых клубов.
- Забарный сыграл 29 матчей за Борнмут в текущем сезоне, но результативными действиями не отличался.
Илья Забарный хорошо спрогрессировал под руководством Андони Ираолы Борнмута. Благодаря свои игре украинский защитник обратил на себя внимание многих топовых клубов.
Сергей Нагорняк высказался относительно Ильи Забарного. Бывший футболист, а ныне эксперт назвал команду, которая больше всего подошла бы 22-летнему защитнику, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
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Куда лучше перейти Забарному
Сергей Нагорняк оценил прогресс Ильи Забарного, который поднялся в цене на 2 миллиона евро. Эксперт пожелал украинскому защитнику долгой игры, отметив, что его позиция в сборной будет закрыта на 10 лет.
Нагорняк считает, что Забарный подорожает в цене. Однако ему нужно покинуть Борнмут и перейти в более именитый клуб.
Я бы его в Ливерпуле видел. Он же сказал, что Премьер-лига – сильнейшая лига мира, и он хотел бы продолжать играть там,
– сказал Нагорняк.
Напомним, что в текущем сезоне Илья Забарный сыграл в 29 матчах за Борнмут во всех турнирах. Результативными действиями украинский защитник не отмечался.