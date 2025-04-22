Футболист сборной Украины попал в команду недели АПЛ

В чемпионате Англии по футболу завершился 33 тур. По его итогам известный статистический портал составил символическую сборную.

В ней нашлось место футболистам сразу из десяти клубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на WhoScored. Только Арсенал имеет представительство из двух игроков после разгромной победы со счетом 4:0 над Ипсвичем, где Александр Зинченко отдал ассист.

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Заслуженное признание для украинца

Несмотря на результативное действие, футболист "канониров" не попал в символическую команду. Зато там нашлось место его партнеру по сборной Украины Илье Забарному.

Украинский защитник Борнмута провел очередной надежный поединок. За игру против Кристал Пэлас (0:0) он получил оценку 7.57.

В течение матча футболист "вишен" 104 раза прикоснулся к мячу, совершил по два подбора и отбора, а также шесть выносов. Илья отдал 93 передачи (88 точных), выиграл пять дуэлей и создал один момент.

Лучшим же футболистом тура признали 25-летнего нападающего Брентфорда Бриана Мбемо. Одноклубник Егора Ярмолюка оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с Брайтоном, который его команда выиграла со счетом 4:2. Камерунца было оценено в максимальные 10 баллов.

Забарный попал в команду тура АПЛ / Скриншот с сайта WhoScored

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 34 матча за Борнмут во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.

Отметим, что следующий поединок "вишни" проведут 27 апреля дома против Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.