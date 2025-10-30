Забарный провалил матч за ПСЖ: украинца эпично унизил новичок чемпионата Франции

В среду, 29 октября, в чемпионате Франции состоялись матчи 10-го тура сезона 2025/2026. Особое внимание украинских фанатов привлек матч с участием ПСЖ.

Действующие чемпионы Франции пожаловали в гости к аутсайдеру Лорьяну. Защитник сборной Украины Илья Забарный очередной раз появился в основе французской команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Лиги 1.

Как сыграл Забарный?

Красная карточка в Лиге чемпионов не сказалась на доверии Луиса Энрике к украинцу. Однако на этот раз Илья вышел на непривычной для себя позиции правого защитника.

Забарный подменил Ашрафа Хакими, которому штаб предоставил отдых. Зато в центр защиты вышли Вильян Пачо и Маркиньос. Последний как раз вернулся после непростой травмы.

К сожалению, эксперимент Луиса Энрике с украинцем удачным не назовешь. Илья по большей части не терялся на поле, но в решающий момент "привез" гол в свои ворота.

Как Забарного накрутили на фланге: смотреть видео

На 51-й минуте Куасси накрутил Забарного на фланге, эффектно оставив того не у дел. Мяч после прострела в центр оказался у Игоря Силвы, который мощным ударом поразил ворота Шевалье.

Кроме того, украинец получил желтую карточку, выиграл три из 5-ти дуэлей, трижды потерял мяч и один раз удачно его отобрал. Популярный портал Whoscored оценил игру Ильи в 6,6. Матч завершился вничью 1:1.

Обзор матча Лорьян – ПСЖ: смотреть видео

Илья Забарный в ПСЖ