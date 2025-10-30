Забарний провалив матч за ПСЖ: українця епічно принизив новачок чемпіонату Франції

У середу, 29 жовтня, в чемпіонаті Франції відбулись матчі 10-го туру сезону 2025/2026. Особливу увагу українських фанатів привернув матч за участі ПСЖ.

Чинні чемпіони Франції завітали в гості до аутсайдера Лор'яна. Захисник збірної України Ілля Забарний черговий раз з'явився в основі французької команди, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ліги 1.

До теми Росіянина виставлять за двері: ПСЖ планує здихатися скандального одноклубника Іллі Забарного

Як зіграв Забарний?

Червона картка в Лізі чемпіонів не позначилась на довірі Луїса Енріке до українця. Проте цього разу Ілля вийшов на незвичній для себе позиції правого захисника.

Забарний підмінив Ашрафа Хакімі, якому штаб надав відпочинок. Натомість в центр захисту вийшли Вільян Пачо та Маркіньос. Останній як раз повернувся після непростої травми.

На жаль, експеримент Луїса Енріке з українцем вдалим не назвеш. Ілля здебільшого не губився на полі, але у вирішальний момент "привіз" гол у свої ворота.

Як Забарного накрутили на фланзі: дивитися відео

На 51-й хвилині Куассі накрутив Забарного на фланзі, ефектно залишивши того не при справах. М'яч після прострілу в центр пинився у Ігора Сілви, який потужним ударом вразив ворота Шевальє.

Читайте також Відео із Забарним у ПСЖ викликало вибух у TikTok: скільки мільйонів переглядів зібрав ролик

Крім того, українець отримав жовту картку, виграв три з 5-ти дуелей, тричі втратив м'яч та один раз вдало його відібрав. Популярний портал Whoscored оцінив гру Іллі у 6,6. Матч завершився внічию 1:1.

Огляд матчу Лор'ян – ПСЖ: дивитися відео

Ілля Забарний в ПСЖ