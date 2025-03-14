Команда хорошо играла без него, – Ираола прокомментировал возвращение Забарного после дисквалификации

В субботу, 15 марта, состоятся матчи 29 тура Английской Премьер-лиги. В одном из них Борнмут дома будет принимать Брентфорд.

На эту игру в состав "вишен" вернется Илья Забарный. Он отбыл трехматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку в поединке против Вулверхэмптона.

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Что сказал тренер о возвращении Забарного

Накануне этого матча состоялась пресс-конференция. На ней наставник Борнмута Андони Ираола высказался относительно возвращения украинского защитника, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "вишен".

"Здорово, что Забарный возвращается. Хорошо иметь этот вариант. Думаю, команда хорошо играла без него, но всегда хорошо, когда такой игрок в твоем распоряжении. Надеюсь, он немного отдохнул. Потому что обычно он вообще не отдыхает. Так что у него был небольшой перерыв. Забарный себя всегда хорошо показывает, он всегда сконцентрирован и знает, что ему нужно делать.

Думаю, ему пошло на пользу, что какое-то время он отдохнул, не было такого давления. Теперь он с новыми силами может завершить сезон, 10 матчей АПЛ, еще кубок и национальная сборная. Он играет везде и во всех командах. Он это время тренировался так же усердно, как и обычно. Возможно, он быть немного расслабленнее и меньше переживал, и это положительный фактор. Мы шутим, что он за эти несколько недель забил больше голов на тренировках, чем за все время до того", – сказал Ираола.

Справка. Матч Борнмут – Брентфорд начнется в 19:30 по киевскому времени. В этом поединке может состояться "сине-желтое" дерби, ведь за гостей играет полузащитник Егор Ярмолюк, который вместе с Ильей Забарным получил вызов в национальную сборную Украины.

Напомним, что в нынешнем сезоне Забарный провел 28 матчей в составе "вишен". Сейчас его команда отстает всего на семь очков от третьего места в турнирной таблице АПЛ.