Забарный потерял 5 миллионов евро после роковых ошибок за сборную Украины
- Илья Забарный потерял 5 миллионов евро в трансферной стоимости после игры за сборную Украины против Швеции.
- Сборная Украины проиграла Швеции со счетом 1:3, что помешало им попасть в плей-офф чемпионата мира 2026, вызвав критику в адрес защитников, в частности Забарного.
В матче против Швеции Илья Забарный получил немало критики за свою игру. В то же время его неудачное выступление не ограничилось только недовольством.
Согласно обновленным данным портала Transfermarkt, украинский защитник, выступающий за ПСЖ, потерял в стоимости 5 миллионов евро. Теперь его трансферная цена составляет 45 миллионов евро вместо предыдущих 50.
Как прошел матч против Швеции для Забарного?
Перед решающим матчем Забарный на пресс-конференции от УАФ подчеркнул ответственность и важность игры для команды, призывая подходить к поединку с холодной головой и максимальным фокусом. Он отмечал, что соперник имеет сильных бомбардиров, но сборная Украины должна сыграть сплоченно и дисциплинированно.
В Валенсии сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3 и не смогла пробиться в финальный раунд плей-офф чемпионата мира 2026. Защитник отыграл всю игру в центре обороны, будучи одним из основных защитников сборной и выполняя роль капитана.
После игры он отметил в комментарии MEGOGO, что команде не хватило некоторых составляющих, но он сохраняет уверенность в игроках и их потенциале двигаться вперед.
В то же время в соцсетях и в комментариях болельщиков и экспертов звучали критические замечания по игре обороны, в частности относительно действий Забарного. Некоторые считают, что украинские защитники не всегда уверенно реагировали на атаки шведов и теряли инициативу в важные моменты.
В общем команде не хватило совокупности действий в защите и контроля мяча, чтобы сдержать сильное нападение соперника. Матч оказался тяжелым для Украины, а для Забарного – непростым тестом против агрессивной шведской атаки.
Какова реакция сборной Украины после поражения от Швеции?
- Виталий Миколенко, которого фанаты признали "Львом матча", поблагодарил болельщиков за поддержку, но отметил, что команда не смогла показать должной борьбы и "беззубо" провела игру.
Форвард Роман Яремчук откровенно отметил, что атмосфера в раздевалке была "мертвая" и подчеркнул отсутствие лидерских персоналий и мотивации в ключевые моменты.
С другой стороны, Илья Забарный дал более спокойный комментарий, признал, что команде не хватило чего-то важного и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Дебютант Матвей Пономаренко, который вышел на замену и забил гол в компенсированное время, назвал поражение болезненным, но подчеркнул, что матчи такого уровня "делают команду сильнее", и пообещал анализировать ошибки на будущее.