Забарный пропустит матч за ПСЖ: названа причина
- Илья Забарный пропустит матч ПСЖ против Анже из-за дисквалификации за накопление желтых карточек.
- ПСЖ лидирует во французском чемпионате и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с Баварией.
Украинский защитник и игрок национальной сборной Украины Илья Забарный выступает за французский клуб ПСЖ. Следующий матч команды в Лиге 1 против Анже, который состоится 25 апреля, украинец пропустит.
Причиной является дисквалификация, о которой сообщил парижский клуб. Она связана с накоплением желтых карточек в предыдущих матчах.
Какие детали дисквалификации Забарного?
В поединке против Нанта Забарный получил свое пятое предупреждение в 24 матчах чемпионата, из-за чего автоматически пропустит следующий матч. Это произошло на 41-й минуте игры.
После победного матча против Нанта со счетом 3:0 главный тренер ПСЖ Луис Энрике отметил игру украинского защитника, сообщали в соцсети X.
Думаю, мы заслужили эту победу. Мы смогли увидеть разных игроков. Нападающие сыграли очень хорошо, но для меня важнее говорить о Бералдо, Невеша, Заира-Эмери, Забарного..,
– сказал Энрике.
Как ПСЖ выступает в Лиге 1 и Лиге чемпионов?
Под руководством Луиса Энрике ПСЖ дважды обыграл Ливерпуль со счетом 2:0 – дома и на "Энфилде".
В полуфинале Лиги чемпионов команда встретится с Баварией.
Во французском чемпионате ПСЖ лидирует, опережая Ланс на 4 очка за пять туров до конца сезона.