Защитник сборной Украины стал футболистом ПСЖ. Илья от всей души поблагодарил всех фанатов и работников Борнмута, который помог ему выйти на топ-уровень.

Защитник сборной Украины Илья Забарный покинул Борнмут. футболист уже попрощался с английским клубом, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм игрока.

Что написал Забарный?

Илья официально стал игроком ПСЖ. Тем временем, Забарный у себя в соцсети выложил щемящий пост, в котором поблагодарил Борнмут за проведенное в нем время.

Это было путешествие, которое изменило меня. Этот путь был полон вызовов, побед, поражений, веры и безграничной преданности. Я встретил невероятно искренних людей, которые стали для меня больше, чем просто командой. Мы прошли этот путь вместе. Это – самая большая ценность. Я глубоко благодарен всем, кто был рядом как в самые яркие моменты, так и в самые темные.

Спасибо каждому, кто был рядом за вашу веру, поддержку, честность, дружбу, профессионализм. Отдельная благодарность руководству клуба за поддержку, доверие и возможность развиваться. А также за создание условий, в которых команда могла работать, расти и достигать результатов. Ваша теплая атмосфера делала каждый день здесь лучше и светлее.

Нашим болельщикам спасибо за вашу любовь и непоколебимую поддержку, как на поле, так и за его пределами. Ваши голоса, ваша энергия и песня, которую вы создали и пели для меня, останутся со мной навсегда. И даже если этот раздел подошел к концу, мои пожелания семье Борнмута не имеют границ. Пусть успех сопутствует вам во всем, за что вы беретесь. Пусть в ваших сердцах будет любовь, в мыслях – ясность, а в глазах – огонь,

– написал Забарный.

Ожидается, что Борнмут получит около 63 миллионов евро за футболиста, а также бонусы от его выступлений в Париже. Забарный присоединился к английскому клубу в январе 2023 года.

Борнмут заплатил Динамо за переход 22,7 миллиона евро. За это время он наиграл аж 86 матчей за "вишен", оформив по одному голу и ассисту.

В прошлом сезоне команда заняла рекордное для себя 9 место в АПЛ, а украинец был одним из лидеров команды. Также на счету Ильи 49 матчей и три гола в составе сборной Украины.