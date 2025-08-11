Илья Забарный близок к переходу в стан действующего победителя Лиги чемпионов. Украинец был лидером Борнмута, поэтому клуб не очень хотел с ним прощаться.

Защитник сборной Украины Илья Забарный готовится пойти на повышение. Футболист должен перейти в ПСЖ и этот трансфер открыл новые интересные подробности о характере футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

Что сделал Забарный?

Борнмут неохотно торговал Забарного и не сразу был готов его отпустить. При этом сам Илья хотел перебраться в ПСЖ, но не устраивал скандал из-за возможного срыва трансфера.

Английские СМИ сообщают, что представители Борнмута шокированы поведением Забарного во время летнего межсезонья. В клубе поражены трудолюбием украинца и его профессионализмом.

Несмотря на постоянные слухи о трансфере Илья провел с "вишнями" всю предсезонную подготовку и не собирался бойкотировать тренировки. Особенно этот контраст шокирующий на фоне звезды Ньюкасла Александера Исака.

На фоне слухов о возможном переходе в Ливерпуль швед открыто выразил нежелание играть за "сорок" и даже не прибыл на тренировку с командой. Поэтому на фоне Исака украинец смог показать себя в положительном свете.

Именно это и побудило Борнмут удовлетворить желание игрока и согласиться на предложение ПСЖ. Ожидается, что английский клуб получит около 63 миллионов евро за футболиста, а также бонусы от его выступлений в Париже.

В прошлом сезоне Илья 39 матчей за "вишен" и помог команде финишировать девятой в АПЛ. В свою очередь ПСЖ получил уже четыре трофея в этом году, в том числе и Кубок чемпионов.