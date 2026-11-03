В ПСЖ сделали откровенное заявление о Забарном

Футболист французского клуба ПСЖ Вильян Пачо высказался о влиянии Ильи Забарного на команду. Эквадорец считает своего партнера по клубу важной частью коллектива.

Пачо считает, что украинский центральный защитник помогает парижанам поддерживать высокий уровень игры даже несмотря на кадровые потери. Слова эквадорского футболиста приводит сайт parisfans.fr.

Что Пачо сказал о Забарном

Пачо отметил, что Забарный, который проводит в Париже второй сезон, хорошо влился в коллектив.

Заба хорошо адаптировался к команде и нашему стилю игры. Он всегда готов, когда мы в нем нуждаемся. В этом и заключается преимущество нашей команды: у нас всегда есть игрок, готовый помочь. Это замечательный человек, который очень много работает и отдает себя команде. Он также вызывает симпатию,

– отметил Пачо.

Добавим, что в настоящее время команда Луиса Энрике играет без двух ведущих футболистов. Еще в середине октября мышечные травмы получили капитан команды Маркиньос и обладатель "Золотого мяча-2025" Усман Дембеле.

Как складывается сезон для Забарного

В этом сезоне Илья Забарный провел 7 матчей за ПСЖ. Он даже отличился одним голом. Это произошло в матче чемпионата Франции против Страсбура. Благодаря этому голу парижане сравняли счет, а впоследствии вырвали победу.

Недавно тренер ПСЖ Луис Энрике откровенно оценил игру Забарного.

Следующий матч парижане проведут на выезде в Лиге чемпионов. Во вторник, 3 ноября, французский клуб сыграет против Вильярреала. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.