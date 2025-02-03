Скауты Ливерпуля следили за игроками Борнмута в очной встрече: есть ли в списке Забарный

Илья Забарный в Борнмуте продолжает демонстрировать великолепную игру. Несмотря на поражение в матче с Ливерпулем, который лидирует в АПЛ, "вишни" находятся в верхней части турнирной таблицы.

Скауты "мерсисайдцев" присутствовали на очном противостоянии с Борнмутом в 24-м туре АПЛ-2024/2025. Специалисты должны были следить за некоторыми игроками "вишен", сообщает 24 канал со ссылкой на Anfield Index.

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Кто заинтересовал Ливерпуль?

Скауты Ливерпуля уделили внимание трем игрокам Борнмута, посетив очное противостояние в очередном туре английского чемпионата. "Мерсисайдцы" интересовались исключительно защитным звеном "вишен".

В сферу интересов "скаузеров" попал венгерский защитник Милош Керкез. Его персона широко обсуждается в Ливерпуле, как потенциальный трансфер для усиления команды.

Не менее значимую роль получил другой защитник Борнмута Дин Хюйсен. Нидерландский защитник также заинтересовал гранд английского футбола.

Список игроков, которыми интересовался Ливерпуль, замыкает лидер сборной Украины Илья Забарный. Великолепная игра в обороне и мастерство 22-летнего защитника привлекают "мерсисайдцев", которые рассматривают его трансфер.

Напомним, что Илья Забарный провел 25 матчей в составе Борнмута в текущем сезоне. Также украинский защитник ранее попал в шорт-лист другого гранда Английской Премьер-лиги.