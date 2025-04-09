Скромные средства: стало известно, какую зарплату получает Забарный в Борнмуте
- Илья Забарный получает не большую зарплату в Борнмуте и занимает 8-11 место по уровню заработка среди игроков команды.
- В текущем сезоне Забарный провел 32 матча за Борнмут, сыграв 2,801 минуту.
Илья Забарный демонстрирует великолепную игру в Борнмуте. Более того, украинский защитник стабильный игрок основного состава "вишен" в текущем сезоне.
Однако лидер сборной Украины имеет довольно скромную зарплату по сравнению со своими одноклубниками. Стало известно, сколько зарабатывает Забарный в Борнмуте, пишет 24 канал со ссылкой на Capology.
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Сколько зарабатывает Забарный
Илья Забарный получает в Борнмуте скромную по меркам АПЛ заработную плату. Средства, которые зарабатывает украинский защитник составляет 2,6 миллиона фунтов стерлингов в год с учетом налогов.
По этому показателю Забарный расположился на 8-11 позиции среди партнеров по команде. Рядом с Ильей находятся Маркос Сенеси, Антуан Семеньо и Дэвид Брукс.
Лидерами в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Борнмута являются Эванилсон, Джастин Клюйверт, Кепа Аррисабалага, Райан Кристи, Луис Синистерра, Тайлер Адамс и Льюис Кук.
В текущем сезоне Илья Забарный сыграл в 32 матчах за Борнмут во всех турнирах. Суммарно украинский защитник "вишен" провел на поле 2 тысячи 801 минуту.