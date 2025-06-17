ПСЖ приостановил переговоры по Забарному: появились новые детали в трансферной саге украинца

Илья Забарный остается главной трансферной целью ПСЖ на летнее межсезонье 2025 года. Парижане не теряют надежду на подписание лидера сборной Украины.

Однако французский клуб решил приостановить переговоры на определенный период. "Красно-синие" планируют позже сделать новое предложение по украинскому защитнику, информирует 24 канал со ссылкой на Paris Team.

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Переход Забарного в ПСЖ на грани срыва

ПСЖ и Борнмут не смогли договориться о сумме трансфера Ильи Забарного. "Вишни" не хочет идти на уступки и требует 70 миллионов евро, тогда как парижане предлагают 55 миллионов евро и бонусы.

ПСЖ сейчас выступает на Клубном чемпионате мира 2025 года. Поэтому "красно-синие" решили сосредоточиться на турнире и приостановить переговоры по переходу Ильи Забарного.

К слову. ПСЖ стартовал на КЧМ-2025 в США матчем против Атлетико Мадрид. Парижане уничтожили "матрасников" на старте турнира.

Ожидается, что переговоры между ПСЖ и Борнмутом возобновятся в конце июня. Парижане планируют сделать финальное предложение "вишням", если последние снова откажутся французский клуб окончательно завершит переговоры.

Между тем стало известно, что другие европейские клубы вошли в борьбу за Илью Забарного, пока ПСЖ и Борнмут не могут прийти к согласию относительно суммы трансфера лидера сборной Украины.