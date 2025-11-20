Укр Рус
20 ноября, 12:00
2

Ищут замену: главный тренер ПСЖ принял радикальное решение по Забарному

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Илья Забарный недавно перешел в ПСЖ, но главный тренер Луис Энрике уже ищет ему замену.
  • ПСЖ планирует подписать Марио Хилу из Лацио, на которого также претендуют Реал, Интер и Милан.

Илья Забарный летом этого года перешел в ПСЖ. Однако Луис Энрике уже ищет замену украинскому футболисту.

Главный тренер парижан уже определился с заменой лидеру сборной Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Vipsg.

Почему Энрике ищет замену Забарному?

Наставник ПСЖ недоволен игрой Забарного. Футболист пока не оправдывает ожиданий от тренера и руководства клуба.

Проблемой Забарного является игровая стабильность и недостаток опыта. Поэтому Энрике хочет усилить центральное звено обороны и уже определился с кандидатом, которого должен подписать клуб.

Главный тренер парижан хочет, чтобы к команде присоединился Марио Хилу из Лацио, который может закрыть несколько позиций в обороне. К футболисту также проявляют интерес – Реал, Интер и Милан.

Ранее, по информации Sportune.20minutes, стало известно, какую зарплату получит Забарный в ПСЖ. Заработная плата украинского игрока составляет 8 миллионов евро в год.

Как Забарный играет во Франции?

  • Илья Забарный в августе 2025 года перешел в ПСЖ. Украинский футболист подписал 5-летний контракт.

  • Лидер сборной Украины получил шквал критики после матча Лион – ПСЖ (2:3). Футболиста обвинили в том, что он весь матч "проспал" и поэтому парижане пропустили дважды.

  • Доминик Северак также высказался относительно Забарного. Эксперт считает, что он будет таким, как выдающиеся футболисты – Пуйьол или Бекенбауэр.