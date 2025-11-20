Ищут замену: главный тренер ПСЖ принял радикальное решение по Забарному
- Илья Забарный недавно перешел в ПСЖ, но главный тренер Луис Энрике уже ищет ему замену.
- ПСЖ планирует подписать Марио Хилу из Лацио, на которого также претендуют Реал, Интер и Милан.
Илья Забарный летом этого года перешел в ПСЖ. Однако Луис Энрике уже ищет замену украинскому футболисту.
Главный тренер парижан уже определился с заменой лидеру сборной Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Vipsg.
Почему Энрике ищет замену Забарному?
Наставник ПСЖ недоволен игрой Забарного. Футболист пока не оправдывает ожиданий от тренера и руководства клуба.
Проблемой Забарного является игровая стабильность и недостаток опыта. Поэтому Энрике хочет усилить центральное звено обороны и уже определился с кандидатом, которого должен подписать клуб.
Главный тренер парижан хочет, чтобы к команде присоединился Марио Хилу из Лацио, который может закрыть несколько позиций в обороне. К футболисту также проявляют интерес – Реал, Интер и Милан.
Ранее, по информации Sportune.20minutes, стало известно, какую зарплату получит Забарный в ПСЖ. Заработная плата украинского игрока составляет 8 миллионов евро в год.
Как Забарный играет во Франции?
Илья Забарный в августе 2025 года перешел в ПСЖ. Украинский футболист подписал 5-летний контракт.
Лидер сборной Украины получил шквал критики после матча Лион – ПСЖ (2:3). Футболиста обвинили в том, что он весь матч "проспал" и поэтому парижане пропустили дважды.
Доминик Северак также высказался относительно Забарного. Эксперт считает, что он будет таким, как выдающиеся футболисты – Пуйьол или Бекенбауэр.