Тренер ПСЖ оценил игру Забарного после матча, в котором украинец забил первый гол за клуб
28 сентября, 09:12
Тренер ПСЖ оценил игру Забарного после матча, в котором украинец забил первый гол за клуб

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Илья Забарный забил свой первый гол за ПСЖ в матче против Осера, помог команде выиграть со счетом 2:0.
  • Тренер ПСЖ Луис Энрике положительно оценил игру Забарного, отметив его молодость, опыт и характер.

В субботу, 27 сентября, состоялись матчи шестого тура французской Лиги 1. В одном из них ПСЖ дома принимал Осер.

В этом поединке Илья Забарный забил первый гол за свой новый клуб, помог хозяевам одержать уверенную победу со счетом 2:0. На послематчевой пресс-конференции Луис Энрике среди прочего прокомментировал важное событие для украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe.

К теме Забарный забил дебютный мяч за ПСЖ и вызвал взрыв фанатов на трибунах: видео гола Ильи

Что сказал Энрике о Забарном?

Наставник ПСЖ заявил, что он очень доволен выступлением Забарного. По его словам, защитник сборной Украины со старта демонстрирует ту игру, которой от него и ожидал тренерский штаб.

Как я оцениваю первый гол Ильи Забарного? Все, что мы видели в нем, мы и получили. Это очень молодой игрок, но уже с опытом, с характером, мы рады, что он у нас есть. Он сыграл на очень высоком уровне,
– сказал Энрике.

Отметим, что в этом матче Илья сделал 76 передач, из которых 74 были точными. Также он совершил шесть выносов, один перехват и пять раз вернул мяч своей команде.

Как Забарный прокомментировал дебютный гол за ПСЖ?

После финального свистка свой комментарий для Foot Mercato дал и сам Илья Забарный. Он поделился первыми эмоциями от игры и высказался о "Золотом мяче", который выиграл его одноклубник Усман Дембеле

Важно снова двигаться вперед. Я очень рад, что забил свой первый гол на Парк де Пренс. Мы должны продолжать двигаться к нашим целям, сегодня мы это показали. "Золотой мяч" Дембеле? Для Усмана это невероятно, и он заслуживает этого на 100%. Это очень хорошее ощущение для всех нас. Травмы случаются. Мы очень хорошая команда, каждый может помочь. Я думаю, что мы – лучшая команда в мире,
– заявил Илья.

К слову. Усман Дембеле в голосовании за "Золотой мяч" опередил Ламина Ямаля и Витинью, которые заняли второе и третье места соответственно. Накануне были опубликованы баллы номинантов на эту награду, которые вошли в топ-10.

Как выступает Забарный за ПСЖ?

  • Илья стал игроком парижского клуба в августе, перейдя из английского Борнмута, и сразу начал получать игровую практику.
  • Провел за ПСЖ уже 6 матчей, в которых отметился одним голом и помог команде одержать 5 побед (4 "сухие").
  • Следующий поединок парижане проведут 1 октября против Барселоны. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.