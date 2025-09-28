Тренер ПСЖ оценил игру Забарного после матча, в котором украинец забил первый гол за клуб
- Илья Забарный забил свой первый гол за ПСЖ в матче против Осера, помог команде выиграть со счетом 2:0.
- Тренер ПСЖ Луис Энрике положительно оценил игру Забарного, отметив его молодость, опыт и характер.
В субботу, 27 сентября, состоялись матчи шестого тура французской Лиги 1. В одном из них ПСЖ дома принимал Осер.
В этом поединке Илья Забарный забил первый гол за свой новый клуб, помог хозяевам одержать уверенную победу со счетом 2:0. На послематчевой пресс-конференции Луис Энрике среди прочего прокомментировал важное событие для украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe.
К теме Забарный забил дебютный мяч за ПСЖ и вызвал взрыв фанатов на трибунах: видео гола Ильи
Что сказал Энрике о Забарном?
Наставник ПСЖ заявил, что он очень доволен выступлением Забарного. По его словам, защитник сборной Украины со старта демонстрирует ту игру, которой от него и ожидал тренерский штаб.
Как я оцениваю первый гол Ильи Забарного? Все, что мы видели в нем, мы и получили. Это очень молодой игрок, но уже с опытом, с характером, мы рады, что он у нас есть. Он сыграл на очень высоком уровне,
– сказал Энрике.
Отметим, что в этом матче Илья сделал 76 передач, из которых 74 были точными. Также он совершил шесть выносов, один перехват и пять раз вернул мяч своей команде.
Как Забарный прокомментировал дебютный гол за ПСЖ?
После финального свистка свой комментарий для Foot Mercato дал и сам Илья Забарный. Он поделился первыми эмоциями от игры и высказался о "Золотом мяче", который выиграл его одноклубник Усман Дембеле
Важно снова двигаться вперед. Я очень рад, что забил свой первый гол на Парк де Пренс. Мы должны продолжать двигаться к нашим целям, сегодня мы это показали. "Золотой мяч" Дембеле? Для Усмана это невероятно, и он заслуживает этого на 100%. Это очень хорошее ощущение для всех нас. Травмы случаются. Мы очень хорошая команда, каждый может помочь. Я думаю, что мы – лучшая команда в мире,
– заявил Илья.
К слову. Усман Дембеле в голосовании за "Золотой мяч" опередил Ламина Ямаля и Витинью, которые заняли второе и третье места соответственно. Накануне были опубликованы баллы номинантов на эту награду, которые вошли в топ-10.
Как выступает Забарный за ПСЖ?
- Илья стал игроком парижского клуба в августе, перейдя из английского Борнмута, и сразу начал получать игровую практику.
- Провел за ПСЖ уже 6 матчей, в которых отметился одним голом и помог команде одержать 5 побед (4 "сухие").
- Следующий поединок парижане проведут 1 октября против Барселоны. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.