В этом поединке Илья Забарный забил первый гол за свой новый клуб, помог хозяевам одержать уверенную победу со счетом 2:0. На послематчевой пресс-конференции Луис Энрике среди прочего прокомментировал важное событие для украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe.

Что сказал Энрике о Забарном?

Наставник ПСЖ заявил, что он очень доволен выступлением Забарного. По его словам, защитник сборной Украины со старта демонстрирует ту игру, которой от него и ожидал тренерский штаб.

Как я оцениваю первый гол Ильи Забарного? Все, что мы видели в нем, мы и получили. Это очень молодой игрок, но уже с опытом, с характером, мы рады, что он у нас есть. Он сыграл на очень высоком уровне,

– сказал Энрике.

Отметим, что в этом матче Илья сделал 76 передач, из которых 74 были точными. Также он совершил шесть выносов, один перехват и пять раз вернул мяч своей команде.

Как Забарный прокомментировал дебютный гол за ПСЖ?

После финального свистка свой комментарий для Foot Mercato дал и сам Илья Забарный. Он поделился первыми эмоциями от игры и высказался о "Золотом мяче", который выиграл его одноклубник Усман Дембеле

Важно снова двигаться вперед. Я очень рад, что забил свой первый гол на Парк де Пренс. Мы должны продолжать двигаться к нашим целям, сегодня мы это показали. "Золотой мяч" Дембеле? Для Усмана это невероятно, и он заслуживает этого на 100%. Это очень хорошее ощущение для всех нас. Травмы случаются. Мы очень хорошая команда, каждый может помочь. Я думаю, что мы – лучшая команда в мире,

– заявил Илья.

К слову. Усман Дембеле в голосовании за "Золотой мяч" опередил Ламина Ямаля и Витинью, которые заняли второе и третье места соответственно. Накануне были опубликованы баллы номинантов на эту награду, которые вошли в топ-10.

Как выступает Забарный за ПСЖ?