У цьому поєдинку Ілля Забарний забив перший гол за свій новий клуб, допомігши господарям здобути впевнену перемогу з рахунком 2:0. На післяматчевій пресконференції Луїс Енріке серед іншого прокоментував важливу подію для українця, повідомляє 24 Канал із посиланням на L'Equipe.

До теми Забарний забив дебютний м'яч за ПСЖ та спричинив вибух фанатів на трибунах: відео голу Іллі

Що сказав Енріке про Забарного?

Наставник ПСЖ заявив, що він дуже задоволений виступом Забарного. За його словами, захисник збірної України зі старту демонструє ту гру, якого від нього й очікував тренерський штаб.

Як я оцінюю перший гол Іллі Забарного? Все, що ми бачили в ньому, ми й отримали. Це дуже молодий гравець, але вже з досвідом, з характером, ми раді, що він у нас є. Він зіграв на дуже високому рівні,

– сказав Енріке.

Зазначимо, що в цьому матчі Ілля зробив 76 передач, з яких 74 були точними. Також він здійснив шість виносів, одне перехоплення та п'ять разів повернув м'яч своїй команді.

Як Забарний прокоментував дебютний гол за ПСЖ?

Після фінального свистка свій коментар для Foot Mercato дав і сам Ілля Забарний. Він поділився першими емоціями від гри та висловився про "Золотий м'яч", який виграв його одноклубник Усман Дембеле

Важливо знову рухатися вперед. Я дуже радий, що забив свій перший гол на Парк де Пренс. Ми повинні продовжувати рухатися до наших цілей, сьогодні ми це показали. "Золотий м'яч" Дембеле? Для Усмана це неймовірно, і він заслуговує на це на 100%. Це дуже хороше відчуття для всіх нас. Травми трапляються. Ми дуже хороша команда, кожен може допомогти. Я думаю, що ми – найкраща команда у світі,

– заявив Ілля.

До слова. Усман Дембеле в голосуванні за "Золотий м'яч" випередив Ламіна Ямаля та Вітінью, які посіли друге та третє місця відповідно. Напередодні було опубліковано бали номінантів на цю нагороду, які ввійшли в топ-10.

Як виступає Забарний за ПСЖ?