Илон Маск намерен купить английский гранд. Отец бизнесмена Эррол Маск высказался относительно желания сына стать владельцем клуба, сообщает 24 канал со ссылкой на DaveOCKOP.

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Желание Маска приобрести Ливерпуль

Эррол Маск лаконично ответил на вопрос о желании своего сына приобрести Ливерпуль. Отец американского миллиардера решил не форсировать события, чтобы нанести вред.

Я не могу это комментировать, они поднимут цену. Он выразил желание, но это не означает, что он его покупает,

– сказал Эррол Маск.

Отец Илона Маска также объяснил, почему его заинтересовался приобретением Ливерпуля, а другого английского или европейского клуба. Он отметил, что его бабушка родилась в этом городе, а также есть родственники.

Также он рассказал, что их семье посчастливилось знать многих из легендарной группы The Beatles. Ведь они выросли с некоторыми членами семьи Масков.

Отметим, что Ливерпуль в сезоне 2024/2025 лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имея комфортный отрыв от соперников. В Лиге чемпионов "мерсисайдцы" вышли с первого места в 1/8 финала турнира.