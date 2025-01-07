Ілон Маск має наміри купити англійський гранд. Батько бізнесмена Еррол Маск висловився щодо бажання сина стати власником клубу, повідомляє 24 канал із посиланням на DaveOCKOP.

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Бажання Маска придбати Ліверпуль

Еррол Маск лаконічно відповів на запитання про бажання свого сина придбати Ліверпуль. Батько американського мільярдера вирішив не форсувати події, аби завдати шкоди.

Я не можу це коментувати, вони піднімуть ціну. Він висловив бажання, але це не означає, що він його купує,

– сказав Еррол Маск.

Батько Ілона Маска також пояснив, чому його зацікавився придбанням Ліверпуля, а іншого англійського або європейського клубу. Він зазначив, що його бабуся народилась у цьому місті, а також є родичі.

Також він розповів, що їхній сім'ї пощастило знати багатьох з легендарної групи The Beatles. Адже вони виросли з деякими членами родини Масків.

Зазначимо, що Ліверпуль у сезоні 2024/2025 лідирує у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи комфортний відрив від суперників. У Лізі чемпіонів "мерсисайдці" вийшли з першого місця у 1/8 фіналу турніру.