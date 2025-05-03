Динамо на выезде деклассировало Ингулец и еще на один шаг приблизилось к чемпионству
- Динамо победило Ингулец со счетом 4:0 в 27-м туре УПЛ.
- Динамо лидирует в чемпионате с 67 очками, тогда как Ингулец имеет 20 очков и предпоследнее место.
В 27-м туре Украинской Премьер-Лиги динамовцы встречались с Ингульцом. Подопечные Александра Шовковского продолжили свою беспроигрышную серию.
Ингулец – Динамо 0:4
Голы: Дихтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57
В субботу, 3 мая, в Александрии состоялся матч 27 тура УПЛ Ингулец – Динамо. Соперники решают диаметрально противоположные задачи на сезон, пишет 24 Канал.
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Легкая победа Динамо над Ингульцом
Команда из Петрово борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. А динамовцы несутся к 17-му чемпионству.
Подопечные Василия Кобина сдерживали натиск киевлян до 38 минуты. Буяльский со стандарта навесил в штрафную площадь, где защитник хозяев Дихтярук не разобрался и отправил мяч в ворота.
Озадаченные игроки Ингульца сразу же пропустили второй гол. Шапаренко решился на удар с границы штрафной площадки и заставил Жилкина доставать мяч из ворот.
В начале второго тайма Михайленко и Ванат довели счет до разгромного. Особенно эффектным был дальний выстрел опорника. Что касается Владислава, то он на свой счет записал 17-й забитый мяч в чемпионате.
До финального свистка счет не изменился. Динамо одержало разгромную победу со счетом 4:0.
Видео голов в матче Ингулец – Динамо
- Подопечные Александра Шовковского сделали очередной шаг к чемпионскому титулу. Динамо лидирует в чемпионате, имея в активе 67 очков.
- Ингулец усложнил турнирное положение. У команды Кобина 20 очков и предпоследнее место в таблице.