Противостояние европейских грандов состоится в Милане на "Стадио Джузеппе Меацца". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч полуфинала Лиги чемпионов

В Украине прямая трансляция поединка Интер – Барселона будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "Megogopack XL".

Противостояние прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Похвала. На альтернативной дорожке можно будет услышать комментарии Артема Дамницкого и Влада Курана, которые будут собирать на дроны для 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

За час до старта матча на канале "Megogo Футбол 1" начнется традиционная аналитическая студия. Ведущими будут Александра Кучеренко и Сергей Лукьяненко, а гостями – бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

К слову. Это будет 18-е очное противостояние между Интером и Барселоной. Преимущество имеют каталонцы – восемь побед против трех, а еще шесть раз была зафиксирована ничья. Баланс голов также в пользу испанского клуба – 30:18.

Напомним, что в первом матче команды не определили сильнейшего, сыграв со счетом 3:3. Второй финалист будет определяться 7 мая в противостоянии ПСЖ – Арсенал.